Milei no avala incitación de Macri a «levantarse contra Maduro»

El Ejecutivo de Javier Milei no avala la incitación del expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) a «levantarse contra la dictadura de Nicolás Maduro», aunque tiene claro «quiénes defienden a la democracia y quiénes a sus propias dictaduras».

Así respondió el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada (sede del Ejecutivo), al ser consultado por un mensaje publicado por el exmandatario centroderechista -hoy aliado de Milei- en sus redes sociales.

«Quiero alentar al pueblo de Venezuela a que se una y levante contra la dictadura de Nicolás Maduro y sus cómplices», escribió el líder de Propuesta Republicana (Pro) en X.

El portavoz resaltó que «las opiniones del expresidente Macri corren por cuenta del expresidente Macri» y que el Ejecutivo siempre apelará «a la institucionalidad», aunque sin olvidar «quiénes están a un lado y a otro y quiénes defienden a la democracia y quiénes defienden sus propias dictaduras».

Además, Adorni calificó de «gran demócrata» a Macri y evitó hacer comparaciones con las declaraciones de la activista proderechos humanos Estela de Carlotto, quien este domingo, con motivo de la marcha del 24 de marzo por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, pidió «hacer algo para que (Milei) cambie o se vaya rápido», algo que el Gobierno deploró.

«Es difícil comparar los dichos de Macri con los de Carlotto, porque uno alude a un Gobierno que se rige por una dictadura y Carlotto a un Gobierno hiperdemocrático, como el de Milei», respondió el vocero.

Macri publicó un mensaje en su cuenta de X, en el que afirmó que «desde hace 20 años la situación de Venezuela no deja de empeorar», que «la libertad y la democracia ya no existen en ese país, como lo confirman el número de presos políticos, los candidatos inhabilitados, las violaciones a los derechos humanos, la persecución y el amedrentamiento a cualquier forma de oposición».

En su texto, calificó de «dictadura» y «drama sin fin» el Gobierno del ya fallecido Hugo Chávez (1999-2013) y alentó al pueblo venezolano «a que se una y levante contra la dictadura de Nicolás Maduro y sus cómplices».

Este martes se conoció que varios opositores venezolanos se encuentran refugiados en la embajada de Argentina en Caracas, algo que Adorni no confirmó ni desmintió en su comparecencia.

Las relaciones entre Argentina y Venezuela -que fueron estrechas durante los mandatos de los peronistas Néstor Kirchner (2003-2007), Cristina Fernández (2007-2015) y Alberto Fernández (2019-2023)- han empeorado desde que en diciembre pasado llegó Milei a la Casa Rosada.

Argentina es uno de los firmantes, junto a Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay, de un comunicado en el que expresaron su preocupación por la imposibilidad de Corina Yoris, la candidata de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), de inscribir su candidatura para las elecciones del 28 de julio, en las que Maduro buscará una nueva reelección.