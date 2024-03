Las provincias del Norte Grande plantearon fuertes reclamos al Gobierno

Los mandatarios provinciales del Norte Grande se reunieron con el ministro del Interior en Salta. Le transmitieron pedidos por obras, fondos y subsidios. El proyecto de Ley Bases no logró aval pleno y hay adhesiones por Ganancias.

Hubo reclamos por la restitución de obras públicas, fondos nacionales y el giro de subsidios nacionales al interior. Y la respuesta oficial de la Casa Rosada fue tajante: no habrá mayores fondos desde la Nación a las provincias porque «no hay recursos».

Los planteos surgieron hoy a lo largo en una reunión que se desarrolló en Salta entre los gobernadores del NOA y el NEA con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y parte del equipo del Ministerio de Economía.

Los gobernadores del Norte le llevaron a Francos la preocupación por el recorte de fondos nacionales, en especial del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Pero también hubo planteos por el recorte en el subsidio al Transporte y a la energía; la situación de parálisis de las obras públicas nacionales; el reclamo por la inversión de fondos para los corredores Bioceánicos y los proyectos de Infraestructura.

Estos y otros planteos de los gobernadores recibieron la misma respuesta de la Casa Rosada: que no habrá fondos desde la Nación.

Respuesta oficial

«Los argentinos estábamos acostumbrados a desarrollar nuestra economía en función de un gasto público descontrolado, que generó un déficit fiscal que solamente se podía enfrentar con deuda y emisión, lo que a su vez derivó en este proceso inflacionario. El déficit cero está para quedarse. Ordenar las cuentas públicas y dominar la inflación son tareas muy complejas, pero estamos avanzando», subrayó el titular de la cartera de Interior.

A la vez, Francos añadió que «vengo a escuchar reclamos de las provincias como si fuera otro país y la verdad es que somos el mismo país. Tenemos que buscar las formas de articular más las potencialidades y necesidades de cada uno», respondió. La respuesta fue para exponer en forma diplomática lo que en reserva planteó a los gobernadores del Norte: que el gobierno central no tiene más recursos para girar a las provincias.

Fuentes allegadas a Francos aclararon que «no hubo compromiso alguno» del Gobierno para girar fondos o restituir obras. Y se dejó en claro que «las provincias deberán hacerse cargo de sus gastos».

Además, Francos reclamó un apoyo legislativo de parte de los gobernadores al proyecto de ley Base para que «por medio de leyes sea más rápido» salir de la crisis y la «desregulación de la economía pueda dar garantías». Los gobernadores del Norte protagonizaron con Francos en Salta a la 19º Asamblea del Norte Grande con la mirada puesta en «reducir las asimetrías históricas y que la distribución equitativa de los recursos sea una realidad».

Los gobernadores que integran el Consejo Regional del Norte Grande Argentino y estuvieron en Salta son: Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Gildo Insfrán (Formosa), Carlos Sadir (Jujuy), Ricardo Quintela (La Rioja), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

La mayoría de estos mandatarios apoya la restitución de Ganancias que se reparte en un 60% de la recaudación nacional para las provincias y el resto para el poder central.