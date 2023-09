La oposición reaccionó con duras críticas tras el dato de inflación

El dato dado a conocer este miércoles por el Indec, el cual informó que la inflación de agosto fue de 12,4% y alcanzó el 124,4% interanual, causó la rápida reacción de la oposición, la cual no demoró en hacerse eco del número con duras críticas al Gobierno.

Una de las primeras en manifestarse al respecto fue la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien en sus redes sociales calificó a la cifra de ser “una vergüenza”. “No es solo inflación, es el número que resume la tragedia que nos dejan Massa y el kirchnerismo”, escribió la ex ministra en sus redes sociales.

En la misma línea la siguió el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Dramática”, fue la palabra que eligió el alcalde de la ciudad de Buenos Aires para referirse a la inflación divulgada por el organismo esta tarde.

“La más alta de los últimos 32 años. El dolor de los argentinos es la prueba más concreta del fracaso y engaño del kirchnerismo. Con todo el equipo de Juntos por el Cambio vamos a devolverles la tranquilidad a las familias para que puedan volver a vivir bien y en paz”, posteó el dirigente en Twitter.

Diego Santilli, por su parte, señaló: “12,4% de inflación en agosto. 124,4% interanual. La inflación más alta en 32 años. Volvieron a destruir la economía. Volvieron a destruir el trabajo, la salud y la seguridad. Volvieron para ser peores. Pero se van”, escribió en sus redes. E hizo un llamado de cara a las elecciones generales: “El 22 de octubre, es con Juntos por el Cambio y Patricia Bullrich”.

El diputado Mario Negri fue otro de los dirigentes que se expresó al respecto del dato que refleja la suba de precios registrada en el último mes: “Gestión Massa. Inflación de agosto de 12,4% y acumulada anual de 124,4%. El ministro-candidato tiene los peores indicadores y sigue haciendo demagogia con más Planes Platita. Así es el populismo: gasta lo que no hay y emite a costa de pulverizar el bolsillo de los argentinos”, tuiteó el legislador. El candidato a presidente de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, comparó la situación económica de Argentina con la del resto de los países de la región y habló de la necesidad de “impulsar un plan de estabilización de la economía”.

“La inflación del mes de agosto fue la más alta del país de los últimos 32 años. Esto es producto de las erráticas políticas macroeconómicas de los últimos gobiernos y la expresión del fracaso total del kirchnerismo. ¿Por qué Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia tienen una inflación menor al 10% anual, y los argentinos no podemos tenerla?”, cuestionó el gobernador cordobés en sus redes.

Y agregó: “Este es un flagelo que destruye al país y afecta principalmente a los trabajadores y a los sectores de ingresos más bajos. Es necesario impulsar un plan de estabilización de la economía, terminar con el déficit fiscal y apostar a la producción y el trabajo para hacer un país normal”.

Florencio Randazzo, su compañero de fórmula, señaló: “En un país normal un ministro de Economía con la inflación más alta de los últimos 32 años jamás sería candidato a presidente”.

