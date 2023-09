Massa anunció que le devolverán el IVA en la compra de alimentos a 9 millones de trabajadores

“Compre sin IVA” se aplicará de manera automática y con tarjeta de débito. Ampliará el tope actual y alcanzará a jubilados, titulares de AUH, y sumará a también a monotributistas, empleados de hasta 6 salarios mínimos y casas particulares.

El ministro de Economía Sergio Massa anunció que se le devolverán el IVA en la compra de alimentos a 9 millones de trabajadores. El programa llamado “Compre sin IVA” tendrá dos partes, al igual que el proyecto de quita del Impuesto a las Ganancias: un ”puente” para que ente en vigencia desde el lunes próximo hasta fin de año por medio de una resolución de la AFIP, y luego un proyecto de ley para que la norma continúe en el tiempo.

El proyecto ampliará el mecanismo de devolución de ese tributo para compras de alimentos, que actualmente es cercano a los 18.800 pesos. La ampliación seguirá, como criterio, que tendrá un monto actualizable que será equivalente al 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que publica todos los meses el Indec, y que marca cuál es el monto de ingreso que necesita un hogar para no caer bajo la línea de indigencia.

El último valor informado fue de $111.642 para un hogar de dos adultos y dos niños, lo que sería $23 mil mensuales. “Beneficio para compras en alimentos, carnes, frutas, verduras, lácteos, productos higiene personal”, enumeraron. Eso será el criterio que seguiría el proyecto de ley. El esquema “puente” hasta ese momento, que regirá desde el lunes, tendrá como tope mensual esos 18.800 pesos.

“Históricamente, las devoluciones del IVA, o las compensaciones del IVA, o las quitas del impuesto al valor agregado, se hacían sobre la base de la oferta, es decir, en el supermercado se establecía un programa de quita del IVA que después terminaba no llegando al bolsillo de la gente. Hemos dispuesto un programa de devolución del IVA, del 21% del IVA, del total de la canasta básica de Argentina para los 9 millones de trabajadores y trabajadoras que en la Argentina cobran salarios de hasta 708 mil pesos”, dijo Massa en su presentación.

“Continuamos con la devolución a los 7 millones de jubilados y pensionados del Sistema de Seguridad Social de la República Argentina. Hemos incorporado, además, al beneficio a los 2,3 millones de monotributistas que no tienen otro ingreso, es decir, que son monotributistas puros, no importa la categoría de su aporte, también a este beneficio”, mencionó el candidato presidencial.

“Queremos decirle que no tienen que hacer ningún trámite, es automático, se habilita de manera automática a todos los comercios, supermercados y minimercados, verdulerías, carnicerías, fruterías, que venden este tipo de productos, porque está concentrado para lo que es alimentos y bebidas, frutas y verduras y carne centralmente, así como también los productos de higiene personal y de la canasta del hogar. De alguna manera con el objetivo de entender que la canasta básica esté cubierta y compensada por este beneficio”, continuó.

Nuevas Subcategorías

y Montos de Facturación

Otra medida en estudio es la creación de nuevas subcategorías de monotributo y la readecuación de los montos de facturación actuales, una suba de las escalas. Esto podría implicar un aumento en el techo de ingresos permitidos para permanecer en el régimen de monotributo, lo que reduciría el número de personas que tendrían que pasar al régimen de autónomos, que es más costoso y complejo.

Michel destacó que la tasa efectiva sobre los ingresos de los trabajadores en relación de dependencia oscila entre el 27% y el 29%, mientras que para los autónomos se sitúa entre el 14% y el 16%. Sin embargo, reconoció que existen otras imposiciones que elevan la carga tributaria para los autónomos.

El costo fiscal de las medidas se financiará con el Impuesto PAIS que grava las importaciones. Los nuevos anuncios buscan abarcar a trabajadores que no son alcanzados por la decisión de elevar el piso del Impuesto a las Ganancias, medida que fue oficializada a través de un decreto publicado este miércoles.

El texto, como lo había anticipado el funcionario y candidato a presidente, establece que sólo deberán enfrentar la obligación tributaria los trabajadores que perciben desde 15 salarios mínimos, vitales y móviles, lo que hoy equivale a un total de $1.770.000.

Para los autónomos, el Gobierno piensa en medidas que reduzcan el impacto de las retenciones que sufren cuando reciben pagos

De esta manera, cerca de 800 mil trabajadores dejarán de pagar el impuesto, por lo que Nación deberá enfrentar un costo fiscal de $1 billón al año.

El DNU confirma que los cambios regirán desde el 1° de octubre y determina que, para quienes estén por debajo de los 15 SMVM, la “remuneración computable será igual a cero”. La medida también aplicará para los jubilados, para quienes se aplicarán los mismos parámetros.

La actualización de los valores será semestral. En esta oportunidad, el piso de 15 SMVM regirá hasta el 31 de diciembre de este año.

“Encomiéndase a la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, a incrementar los importes de la escala progresiva del primer párrafo del artículo 94 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones -con efectos para el período comprendido desde la entrada en vigencia de este decreto y hasta los montos percibidos al 31 de diciembre de 2023, inclusive-”, indica el decreto.

En paralelo, el Poder Ejecutivo Nacional enviará al Congreso un Proyecto de Ley para llevar los cambios a otro nivel y establecerlos de manera definitiva. La iniciativa busca oficializar el mínimo no imponible de 15 SMVM, aunque mantiene la escala progresiva de alícuotas en valores que van del 27% al 35%, según la escala.