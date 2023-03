La palabra de Chano Charpentier luego de recibir el alta médica: «Tengo muchas ganas de verlos»

Tras dos semanas internado en el Sanatorio Otamendi, Santiago Chano Moreno Charpentier fue dado de alta en la tarde del viernes. El músico había ingresado a la entidad de la calle Azcuénaga el 18 de febrero por un cuadro relacionado a sus adicciones. El pasado viernes, el exlíder de Tan Biónica había despertado de la sedación con la que lo asistieron sus médicos y en las últimas horas fue trasladado a otro establecimiento para continuar con su recuperación.

Desde su ingreso al Sanatorio, todo fue hermetismo en torno a la salud del músico. Se dijo que su estado de salud “reservado” y, desde ese momento, muchas fueron las especulaciones al respecto. Con el correr de los días, su madre, Marina Charpentier, habló con Jorge Lanata y dio algunas precisiones al respecto.

Según explicó, Chano toma medicación para mantenerse bien y tranquilo. “Creemos que puede haber cometido errores en la ingesta de la medicación. Tiene un solo riñón, no tiene bazo y solo un pedazo de páncreas. Mi hijo no se despertó todavía. No puedo decir mucho más porque es algo que no sabemos. Él está con un tubo porque tiene un infección y está bajo antibióticos, tuvo fiebre, una complicación en el pulmón, ya que sabemos que aún fuma muchos cigarrillos, y cuando una persona se descompensa hay que equilibrar todos sus órganos”, aclaró.

También sumó que “estaba con una neumonía, que en el caso de él entraron y lo entubaron, y lamentablemente en un momento se despertó y se arrancó el tubo, pero con eso se lastimó la garganta, y lo tuvieron que sedar y no se lo pueden sacar hasta que no se desinflame su garganta”.

El viernes pasado, el cantante experimentó una mejoría en su cuadro. Siempre dentro de un clima hermético, su hermano Gonzalo Bambi Moreno Charpentier lo había sugerido con una publicación en sus redes sociales. “Todos los días del mundo existe una forma de resucitar”, escribió: se trata de una frase extraída de la canción “Música”, de Tan Biónica, la banda que compartieron hasta 2017 y que parecía encajar perfecto con aquel momento.

Desde entonces, las redes interpretaron este mensaje como una recuperación de su hermano, cosa que se confirmó al anochecer. Chano había despertado de la sedación a la que había sido inducido para ser estabilizado. Respiraba por sus propios medios y ya no tenía fiebre.

Este viernes, los rumores sobre su alta sobrevolaron desde temprano el Otamendi. Según pudo saber Teleshow, Chano fue trasladado a la Comunidad Terapéutica Gens, la misma a la que fue trasladado en 2021, luego del recordado incidente en su casa de Exaltación de la Cruz en el que fue sufrió un brote y fue baleado por un oficial de policía. “Está bien en el lugar en el que hace su rehabilitación. Eso no le impide trabajar, sus médicos deciden”, señaló Marina Charpentier respecto a los posibles próximos pasos de su hijo.

Pasadas las 22 horas, fue el propio músico el que se manifestó en sus redes sociales. “Hola amigos y amigas: Espero que estén bien y felices. Quiero contarles que ya estoy absolutamente recuperado gracias al sanatorio Otamendi y listo para seguir disfrutando de la vida”, escribió el ex Tan Biónica. Y se refirió a sus próximos pasos: “Les cuento que por mi parte sigo haciendo al pie de la letra mi tratamiento en UDIGENS y que tengo muchas ganas de verlos el viernes y sábado en La Plata. Besos”.

Con estas palabras, Chano confirmó que continuará con su agenda de conciertos según lo pautado y se presentará en la capital bonaerense el próximo fin de semana. Vale recordar que antes de la internación, el autor de “La melodía de Dios” había agotado la función del 10 de marzo en el Atenas de la capital provincial, lo que lo llevó a agregar una segunda fecha.

