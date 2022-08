La palabra de Florencia Peña, entre dos polémicas: la salida de Señorita Bimbo de su ciclo y la suspensión de su Instagram

Compartir

Linkedin Print

Desde la semana pasada, el perfil de Instagram de Florencia Peña no está disponible. Esta es la segunda vez que la plataforma le suspende la cuenta a la actriz. “Segunda vez en 2 meses y medio. ¡Que raro ser la única cuenta verificada con seis millones de seguidores en Instagram a la que le bajan la cuenta!”, apuntó en Twitter.

En el ciclo Socios del espectáculo (El Trece), la conductora expresó su enojo por esta suspensión: “Estamos preocupados, pero me la van a devolver. No sé si abrir una (cuenta) nueva mientras espero, estoy un poco confundida, necesito pensar”. Luego, agregó: “En algún momento me la van a dar, sé que esta vez tarda más porque estamos con carta documento con inicio de posible demanda”.

Por otra parte, se refirió a la partida de Señorita Bimbo de su ciclo nocturno La Pu@ Ama (América): “Sabía que se iba del programa. Es alguien que respeto, es inteligente. Está con muchos quilombos de horario, yo ya sabía que no iba a poder seguir, intentó quedarse lo más que pudo. Nos queremos mucho, la adoro”. Cabe recordar que desde su debut, el 10 de mayo, La Pu@ Ama tuvo que lidiar con todo tipo de críticas. Sin embargo, acostumbrada a los ataques mediáticos, Peña siguió adelante con el programa. Recientemente, se supo que la Señorita Bimbo había decidido dar un paso al costado, a casi tres meses del arranque.

La actriz, que actualmente protagoniza la obra Bimbo, Suerito y los hongos históricos, conduce Un loco en el camino en FutuRock y colabora con el ciclo de Elizabeth Vernaci La Negra Pop, dio a conocer la noticia mediante un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram. “Soy de las personas que trabajan con su locura para que sus límites y estándares no estén cerca de la incomodidad y el dolor. Yo no quiero que lo que me mueva física o emocionalmente sea negativo. Voy aprendiendo a decidir y accionar desde la alegría e incluyendo mi humanidad y la ajena”, comenzó escribiendo.

Luego, continuó: “Desde ahí me muevo y me voy de un proyecto en un buen momento, porque en las malas es fácil pero no todo es trabajar, porque esos trabajos los hacemos aunque sean hermosos y con gente maravillosa, con nuestra mente y circunstancias a cuestas. Este sistema quiere que sigas siempre, pero no siempre nuestra vida interior va por donde va el mundo”.

Bimbo, que acompañó el posteo con una foto en la que se la veía junto a la conductora del ciclo, Diego Ramos, Dan Breitman, el Chino Dangelo y Noralih Gago, explicó también los motivos de su decisión. “Banco elegir. Banco descansar. Banco hacer menos, hablar menos, ganar menos. Y ver cómo hago para sentirme bien, con todo lo que no es laburo en la vida. ¿Qué más hay? Necesito tiempo para descubrirlo”, señaló.

Por otra parte, explicó haciendo referencia a la censura que la conductora del ciclo sufrió en esa red social: “Dicha toda esta cosa, que comparto para no responder 100 veces, agradezco las oportunidades y el apoyo de Jotax digital con dos programas juntos, ¡donde aprendí y fui feliz! A Flor Peña, le cerraron el Instagram porque no soportan que sea la puta ama. Por eso, fue un orgullo estar en un programa que enojó moralinas de cartón y despertó odio de quienes siempre odian, que nos rebotó y nos hizo más orgullosos y unidos. Hay programas de tele que son más que eso, sean buenos, malos y/o regulares. Molestamos a los correctos y eso ya saben que me encanta”.

Compartir

Linkedin Print