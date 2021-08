La pareja del abogado Daniel Suizer detalló lo ocurrido ayer y denunció que lo subieron “desmayado” al patrullero

Compartir

Alba, pareja de Daniel Suizer, el abogado que ayer terminó detenido por la Policía al intentar acercarse a la casa del gobernador Insfrán para exigir respuestas sobre el paradero de su cliente con coronavirus, además de explicar lo ocurrido dijo que a él ahora lo trasladaron hasta la Unidad Penitenciaria Provincial Nº 1 y que no saben qué pasará con su situación legal.

“Pasamos la noche acá, no tenemos noticia de Daniel, hasta ahora no sabemos si le van a dar la libertad o no y seguimos esperando”, aseveró la mujer y agregó que “se hizo el pedido de excarcelación y se presentaron dos habeas corpus. Lo representan la Dra. Gabriela Neme y Juan Del Río”.

Al relatar lo sucedido confió: “él salió a asistir a una cliente que dio covid positivo, ella vive sola, estaba aislada cuando la Policía tras romper la puerta la llevó por la fuerza y esposada a un CAS”.

“Daniel fue a la Comisaría Tercera, como no tiene respuestas se dirigió a la casa del Ministro Gonzalez quien tampoco atendió, entonces cuando se dirige a la mansión de Gildo Infrán, que ni siquiera alcanzó a pisar la vereda, lo redujeron entre varios policías, agarrandolo del cuello hasta desmayarlo y ahí lo subieron al patrullero”, relató.

