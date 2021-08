Compartir

Linkedin Print

Llenar un changuito del supermercado comprando solo lo esencial ya supera los 15 mil pesos para una familia de dos integrantes, no me quiero imaginar quienes tienen más hijos. Acá el problema no es trabajar más, sino que se debe pagar mejor y frenar la inflación galopante que nos agobia. Así es imposible progresar si apenas alcanza para comer.

Compartir

Linkedin Print