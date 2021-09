Compartir

Linkedin Print

El ex juez federal Fernando Carbajal afirmó que Formosa es actualmente un “Estado policial” y que el Jefe de Policía de la provincia es el organizador de “un sistema de contratación de testigos truchos” que “le han quitado toda transparencia a la actuación policial”.

Refiriéndose a los testigos “plantados” que aparecen en el informe de Telenoche y que se repiten en centenares de expedientes judiciales, Carbajal expresó que “es muy evidente que acá hay una truchada masiva de causas”.

Carbajal dijo que “la Policía contrata testigos truchos; es un sistema organizado para cometer delitos”, del que hizo responsable al Jefe de Policía de la provincia y al Ministro de Gobierno y Justicia, Jorge Abel González.

Agregó: “no tengo ninguna duda que estos testigos son “contratados”. Decir que lo hacen gratis es tomarle el pelo a la ciudadanía”. Señaló que esto se realiza “de una manera organizada y sistemática” y que el organizador es el Jefe de Policía.

Carbajal, que es candidato a diputado nacional por Juntos por Formosa Libre, dijo que es urgente “colocar a una persona seria en el Ministerio de Gobierno para recuperar algo de credibilidad en la institución policial; este cambio incluye al Jefe de Policía qué está organizando esto, porque es un sistema para cometer delitos, porque cada vez que estos testigos indudablemente falsos han suscripto alguna de estas actas, cometieron el delito de falsedad ideológica de documento público, y lo hacen de forma sistemática a través de una organización de tipo criminal, entonces hay responsabilidades políticas en los organizadores que son el Ministro de Gobierno y el Jefe de Policía”.

Dijo Carbajal que “para ellos (los testigos) esto es un trabajo, han sido contratados para esto. De dónde viene la plata no sé, pero no tengo duda de que no lo hacen gratis. Lo que han hecho es desnaturalizar y prostituir de manera absoluta todo el sistema, y el resultado concreto es haberle quitado toda transparencia a la actuación policial, porque si la ley dice que tienen que haber dos personas ajenas como garantía, para dar transparencia, y lo que hacen es contratar gente amiga, es como decir “voy a poner lo que quiero sin ningún tipo de control ajeno”.

“Esto es el Estado Policial, no es el Estado de Derecho –advirtió- el poder no lo ejercen los Jueces; lo ejercen los Policías, que responden a intereses políticos”.

Ante esta situación, que calificó de “escándalo”, Carbajal dijo: “yo hice un pedido a los jueces, que de oficio tienen que decretar la nulidad de estas actuaciones” porque “ellos tienen la responsabilidad institucional de asegurar la transparencia de la Policía”

“Si los jueces no actúan de oficio anulando esas actuaciones, están aceptando que son cómplices de este Estado Policial, donde los magistrados son subalternos de la Jefatura de Policía”, y agregó Carbajal: “en Formosa tenemos un Poder Judicial incapaz de investigar los delitos”

Afirmó que “acá hay que recuperar el Estado de Derecho”, y señaló la responsabilidad de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, de quienes dijo que “terminaron participando en este proceso de degradación institucional, siendo cómplices de todo este sistema policial”

Carbajal subrayó también “la responsabilidad política del Gobernador Insfrán frente a este verdadero escándalo, porque hay un sistema de contratación de testigos truchos” y que “es hora de que el Gobernador ponga a una persona seria a cargo del Ministerio de Gobierno, que se ocupe de hacer el trabajo que tiene que hacer, entre otras cosas, asegurar la actuación legal de la Policía, en el marco de un estado de derecho”.

“Luego está la responsabilidad de los jueces y fiscales que son custodios de la legalidad, que deben empezar a decretar la nulidad de oficio de todos estos actos en los que han intervenido estos testigos truchos, porque tienen la responsabilidad institucional de asegurar el control y la transparencia de los actos de la Policía. Es muy evidente que aquí hubo una truchada masiva de causas, entonces tienen la obligación de actuar para tutelar los derechos y las garantías individuales, esta es la gravedad que tiene la situación; por eso se requieren decisiones políticas y judiciales ejemplificadoras, porque de otra forma se seguirá cayendo en estos escalones de degradación institucional a la que nos está llevando este gobierno”, advirtió el Dr. Fernando Carbajal.

Fuente: Radio Parque 89.3

Compartir

Linkedin Print