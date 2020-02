La Policía llevó adelante un exitoso dispositivo integral de prevención durante el fin de semana

Compartir

Linkedin Print

Más de 200 actas labradas, 46 de ellas por alcotest positivo, 15 personas aprehendidas por disturbios en la vía publica en estado de ebriedad, una fiesta privada suspendida y 13 locales comerciales clausurados fue el resultado de un nuevo dispositivo de prevención efectuado a lo largo y a lo ancho de la provincia durante este fin de semana.

Se hace mención que, con motivo de las actividades sociales del fin de semana, en especial el evento realizado en Herradura por la fiesta de la Corvina en su XVIII° Edición, se dispuso en toda la provincia la implementación de acciones que tengan que ver con la prevención y consecuentemente con la seguridad pública.

En este contexto y en particular en esta ciudad capital, la tarea asignada involucró a todo el personal policial, sean éstos con funciones específicas en las unidades operativas (comisarías, Subcomisarías y destacamentos); especiales (Informaciones, Tránsito, Montada, Canes, Drogas Peligrosas, Infantería, Bomberos, etc.), sumándose uniformados que se desempeñan en áreas denominadas administrativas.

Hubo recorridas a modo de infantería y patrullajes en móviles y montados en equinos para marcar presencia activa en las calles, con entrevistas a vecinos, serenos y cuidadores de casas particulares, edificios públicos o privados.

Las acciones de prevención diagramadas durante el fin de semana por el Comando Superior, pusieron énfasis en las desconcentraciones de boliches bailables acentuando la seguridad vial hasta las primeras horas de la mañana. Los controles de alcohotest fueron esenciales para evitar hechos con víctimas que lamentar.

Con motivo de actividades sociales del fin de semana, que por sí generan mayor desplazamiento de personas, en tránsito, visita o residencia transitoria, se dispuso en toda la provincia la implementación de acciones que tengan que ver con la prevención y consecuentemente con la seguridad pública.

Desde la Jefatura de Policía, a través de las Unidades Regionales del interior, capital y Delegación ubicada en el Distrito Cinco, se insiste en la adopción de actividades de prevención, como una herramienta válida para favorecer al sostenimiento de la seguridad pública.

En lo referente al tránsito, en la búsqueda de continuar consolidando la Seguridad Vial para al uso correcto de la vía pública, a partir de controles selectivos orientados a contrarrestar los accidentes de tránsito mediante la constatación de infracciones y todo lo que implica el cumplimiento de las normas del tránsito, la policía implantó amplio despliegue operativo en toda la provincia labrándose más de 200 actas de infracción por diferentes faltas a la ley de tránsito entre las cuales 46 de ellas fueron por alcohotest positivo.

Por otra parte un colectivo de trasporte urbano fue interceptado en el control de tránsito policial apostado en el barrio Virgen del Carmen al no cumplir con las documentaciones reglamentaciones necesarias para su circulación.

A su vez, en el contexto preventivo 13 locales fueron clausurados por expendio de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido, en los barrios El Palomar, San Miguel, Obrero, Antenor Gauna, El Porvenir, Don Bosco, Eva Perón, Simón Bolívar y la Nueva Formosa, en tanto que en el interior, uno en Clorinda, dos en Laguna Yema y uno en Ingeniero Juárez.

En la madrugada del sábado último efectivos de la Zona 4 del Comando Radioeléctrico detectaron una fiesta privada en un conocido Club de Rugby ubicado por la Avenida Néstor Kirchner sin la autorización correspondiente quienes solicitaron la presencia de Bromatología de la Municipalidad quienes labraron el acta respectiva.

En el marco deportivo este domingo en horas de la tarde se llevó a cabo el Campeonato del Petróleo 4ta. Edición año 2019-2020 Ingeniero Juárez Semifinal, donde se disputaron los encuentro entre el equipo de Ingeniero Juárez Vs Los Chiriguanos, contándose con la totalidad de 90 efectivos policiales pertenecientes al Área Unidad Regional 6, quienes fueron distribuidos en diferentes sectores tanto interno como externo del Polideportivo Municipal, trascurriendo el evento con tranquilidad y para el disfrute de toda la familia.