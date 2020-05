La Policía secuestró cigarrillos de origen extranjero en C-5

Compartir

Los controles y operativos constantes efectuados por la Policía en la zona norte de la ciudad, arrojaron como resultado el secuestro de 200 gruesas de cigarrillos de origen extranjero ingresados al país por pasos fronterizos no habilitados.

En el marco de las políticas públicas de seguridad y lineamientos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, la Policía de Formosa viene ejecutando una serie de trabajos en calles, avenidas, rutas, a la vera de los ríos que circundan a la provincia para evitar el ingreso de personas por pasos no habilitados al efecto y sin ningún control sanitario necesario en el marco de la emergencia por la pandemia del COVID-19.

El procedimiento se registró a las 10 de la mañana de ayer, cuando efectivos de la Delegación 8 de Octubre del Departamento Informaciones Policiales realizaban un operativo en diferentes sectores del barrio Las Orquídeas, a fin de controlar el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Allí interceptaron un automóvil conducido por un hombre, utilizado como remis, que salía de un camino que ingresa a la vera del Río Paraguay. El vehículo a simple vista transportaba en su interior varias cajas presumiblemente conteniendo elementos ingresados al país de manera ilegal.

Con la cobertura de seguridad correspondiente, el rodado con su respectivo conductor fue trasladado hasta la Delegación, donde se prosiguió con el procedimiento de rigor.

En esa dependencia policial con la presencia de testigos hábiles requeridos al efecto, los policías contabilizaron cuatro bultos envueltos con bolsas de polietileno, los que contenían 200 gruesas de cigarrillos de origen extranjero marca Rodeo, que habrían sido ingresados al país por pasos fronterizos no habilitados.

Ante una clara infracción al Código Aduanero, se incautaron los cigarrillos, que serán remitidos a la Dirección General de Aduana Delegación Formosa.