La primera imagen de Daniel Osvaldo y Daniela Ballester juntos

Daniel Osvaldo ha tenido relaciones amorosas con varias famosas, como Jimena Barón y Gianinna Maradona. Ahora el cantante del grupo Barrio Viejo comenzó un romance con Daniela Ballester, la periodista y conductora del ciclo El Diario que se emite por la pantalla de C5N.

Las sospechas comenzaron con indicios por las redes sociales, con imágenes e historias compartidas desde sus respectivas cuentas oficiales. En primer lugar, el músico y la ex Gran Hermano fueron vistos adentro de una camioneta. Luego, ambos asistieron al mismo evento y no pasaron inadvertidos.

La noticia fue confirmada por la periodista Pilar Smith, quien los vio besándose en el interior del vehículo del exjugador de fútbol. “El romance del momento: Daniela Ballester en Palermo bajo el diluvio universal, a los besos con Daniel Osvaldo. Los vi yo, sin anteojos pero los vi”.

Sin embargo, el encuentro amoroso entre ambas figuras no terminó ahí. Horas después asistieron al mismo lugar y un pequeño detalle terminó de develar la relación. Tanto la periodista como el músico subieron a sus redes sociales videos del show de Enrique Bunbury. Las imágenes fueron tomadas de la misma ubicación y, como si fuera poco, al publicar el emocionante instante en sus redes, Osvaldo agregó dos corazones.

Ahora Maite Peñoñori, la periodista de LAM (América), publicó la primera foto de Osvaldo y Ballester juntos, mientras se encontraban en la puerta del Movistar Arenas donde Bunbury hizo el show. “Me llegó la primera foto post recital”, afirmó la panelista. Luego puso una encuesta para que sus seguidores opinaran sobre este romance, con dos opciones: me gusta la pareja e inesperada.

Cabe recordar que Osvaldo tiene un extenso historial amoroso y es padre de cuatro hijos que tuvo con diferentes mujeres. En marzo de 2014 nació Morrison, fruto de su relación con Jimena Barón. También es padre de Gianluca, nacido de su vínculo con la joven argentina Ana Oertlinger, y Victoria y María Helena, a quienes tuvo con la modelo italiana Elena Braccini.

La última pareja conocida de Daniel fue Gianinna Maradona. La hija del Diez conoció al exjugador de Boca en 2015 y desde entonces enfrentaron versiones de un romance que habría nacido a espaldas de Barón, entonces amiga de ella y pareja de él. Todo empezó a partir de que Osvaldo y Barón regresaron a la Argentina cuando el por entonces delantero firmó su contrato con Boca Juniors. Se mudaron a una casa que alquilaron justo enfrente de la que Gianinna posee en un exclusivo barrio privado de Tigre. Las mujeres se conocían por intermedio de Dalma, y la cercanía profundizó el vínculo, surgiendo entre ellas una amistad. Incluso, la cantante fue más de una vez al palco que los Maradona tienen en La Bombonera para desde allí alentar a quien era su pareja.

La relación entre Jimena Barón y Daniel Osvaldo tuvo otras idas y vueltas. La última fue en plena pandemia del coronavirus, en 2020, cuando ella y su hijo se instalaron en la casa del exfutbolista en zona sur buscando darle una nueva oportunidad a su amor y a la familia que había formado, pero unos meses después regresaron a su departamento, y ella no quiso saber nada más. Hoy vive su amor con Matías Palleiro.

El romance, entre Gianinna y Daniel salió a la luz en febrero del 2021, cuando Teleshow reveló que ella iba a visitarlo a su casa de Banfield. El vínculo amoroso tuvo varias idas y vueltas, incluso Jimena Barón sintió que había sido traicionada por quien consideraba su amiga y decidió dedicarle la canción “La Araña”.

La ex del Kun Agüero minimizó el tema al dar a entender que no existía tal relación de amistad con la cantante. “No me queda cómodo exponer miserias ajenas cuando hay tantos niños involucrados. Yo no cuido solo al mío, más cuando después hay un vínculo. Yo sé lo que vi y todo lo que viví. De qué cosas/personas me hice cargo sin siquiera tener por qué, ya que hacía media horas que nos conocíamos”, explicó en sus redes sociales.

“Fui y soy la protagonista de mi propia vida. Crean lo que quieran creer, lo que sus cerebros y creencias les permitan”, agregó Gianinna Maradona. “Hay muchas cosas que pasan de realidad a ficción en un abrir y cerrar de ojos. El lobo siempre va a ser el malo si quien cuenta la historia es Caperucita”, cerró Maradona.