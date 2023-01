La provincia de Formosa actualmente no registra casos de dengue

Como es habitual en esta época del año la cartera de salud formoseña lleva a cabo una intensa vigilancia epidemiológica en todo el territorio, no reportándose casos de esta enfermedad en la provincia.

Al respecto, la directora de Epidemiología, Doctora Claudia Rodríguez, explicó que «desde salud, a partir de mediados de noviembre, se viene realizando la vigilancia epidemiológica permanente de todos los casos febriles, no solo para COVID y gripe sino también para dengue, fiebre chikungunya y zika”.

“Hasta el momento y mediante esa vigilancia intensificada, no tenemos casos de dengue”, indicó, aunque aclaró “sí se han registrado casos importados de fiebre chikungunya, teniendo en cuenta que en Paraguay y en Brasil, países limítrofes con Argentina y con la provincia de Formosa, a la fecha hay un brote importante de esta enfermedad”.

“Todos los casos que se han detectado, hasta el momento, son casos importados, es decir, de gente que viajó al Paraguay para pasar las fiestas o en los primeros días de enero”, aseguró.

Y añadió “por eso es importante que los vecinos mantengan sus patios limpios y utilicen repelente, porque el virus del chikungunya, se transmite por el mismo mosquito, el Aedes aegypti, que transmite el dengue y el zika. Además, ante los primeros síntomas no automedicarse y acudir al centro de salud u hospital más cercano”.

Medidas preventivas

Para evitar las picaduras de mosquitos se recomienda utilizar mosquitero para dormir y repelente en actividades al aire libre. Cabe señalar que la eliminación de criaderos sigue siendo la principal estrategia para impedir que el Aedes aegypti se reproduzca. En este sentido, es importante desechar todo objeto en desuso que acumule agua (tapitas, botellas, envases, bebedores de mascotas, floreros, cubiertas).

Aquellos objetos inservibles que no puedan desecharse como aparatos domésticos, neumáticos u otros deben colocarse bajo techo o cubrirse para evitar que puedan acumular agua.

Mantener tapados tanques, tambores, cubetas y cualquier recipiente que contenga agua a ser utilizada, cambiar a diario el agua de los floreros y de los bebederos de los animales, previa higiene con cepillo, agua y jabón, para eliminar posibles huevos que hayan quedado adheridos en las paredes del recipiente. Es igualmente importante desechar, diariamente, el agua acumulada en platos de macetas/planteros.