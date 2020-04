La provincia incorporó un software para facilitar el control de certificados de circulación a la Policía

Compartir

«Hemos hecho un paso más, incorporamos un software para la policía de la provincia que automáticamente al ingresar el DNI de la persona que circula nos indica si el certificado está vigente o no, o si esa persona está en cuarentena. Nos permitirá saber si esa persona está en cuarentena, y la está violando, intervenir de manera inmediata», adelantó el ministro de Gobierno Jorge González en el marco de la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID19 en Formosa.

El funcionario señaló que la provincia trabaja en la mejora constante del sistema de expedición de certificaciones que autoricen la circulación a las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia y precisó que los mismos tienen vigencia, aclarando que «iremos señalando cuando caducarán algunos de estos, porque ya tenemos el que tiene mejor sistema de control».

Como ejemplo indicó González que «hay personas que tienen el certificado de un organismo público por prestar servicio esencial y otro por razones de fuerza mayor, en ese caso, al cruzarse los datos salta la cuestión y se dan de baja y se tiene que generar un nuevo certificado».

Entidades financieras

El ministro fue consultado respecto de si el turno otorgado por la entidad financiera para el pago de deudas es certificación suficiente para circulación, el ministro explicó que «eso acredita que la persona tiene que ir en un día y horario determinado a cumplir una determinada actividad, fuera de esa situación es una infracción el circular, inclusive si está muy lejos de su domicilio y no está de camino a llevar adelante la camina que está acreditada por ese título emitido por la entidad financiera».

Sobre la decisión del Consejo de extender la excepción a la obra privada de construcción en el territorio provincial que involucre el trabajo de hasta diez obreros en forma simultánea, cumpliendo las medidas sanitarias específicas vigentes para esta situación de emergencia, además de la totalidad de las normas de seguridad e higiene del trabajo propias de la actividad, González agregó que «es una interpretación de una de las excepciones que establece el DNU al cual adherimos».

Aclaró asimismo que no se trata de obras de empresas privadas, sino de obras privadas, cualquier obra que no sea pública, vinculada a la construcción y que permita un movimiento económico.