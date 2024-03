La puja por fondos coparticipables se hizo sentir en los discursos de los gobernadores

Los mandatarios provinciales que realizaron la apertura de sus períodos legislativos aludieron casi sin excepción a las quitas sufridas por parte del gobierno Nacional. Enfatizaron, en cada caso, la «inequidad» de la medida dispuesta por la administración central y la necesidad de recuperar un criterio federalista.

Gobernadores de once provincias abrieron este viernes las sesiones legislativas en sus respectivos distritos y entre sus discursos sobresalieron críticas al recorte de fondos a sus distritos y pedidos al Gobierno nacional por el envío de «los recursos que corresponden», como antesala del mensaje que dará en la noche de este viernes el presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación. El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, dejó inaugurado el 52° período de sesiones ordinarias en la Legislatura unicameral de ese distrito, con un discurso marcado por duras críticas al Gobierno nacional, en el que afirmó que al Poder Ejecutivo «no le gustó para nada que la justicia nos haya dado la razón».

«La justicia nos dio la razón, no solo a nosotros sino también al federalismo como concepto», dijo Torres en el primer tramo de su alocución, al hacer mención al conflicto desatado con el Gobierno nacional por el envío de fondos coparticipables, y advirtió: «Vamos a demostrar de dónde salen los recursos que la Nación viene dilapidando».

En sintonía, el gobernador de Jujuy, el radical Carlos Sadir, en su primer mensaje al frente del Ejecutivo aseguró: «No vamos a dejar de pedirle a la Nación por los recursos que nos corresponden y que nos pertenecen a los jujeños, llámese impuestos a la ganancia, fondos de incentivo docente, subsidios de transporte, que hacen a la previsibilidad y la posibilidad de proyectar sabiendo con qué recursos contamos».

En esta misma línea, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, afirmó durante la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial que en un país con «altos índices de pobreza, no permitiremos que el Estado abandone su rol social» y anunció que insistirá ante la Corte Suprema de Justicia en su reclamo por los fondos coparticipables.

El mandatario radical señaló que «al igual que Mendoza, demandaremos a Nación ante la Corte Suprema por los recortes de coparticipación por Impuesto a las Ganancias» y puntualizó que «es razonable que el Gobierno exija que las provincias paguen sus deudas, como es justo que se le abone a Corrientes lo que le corresponde por ley».

En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ratificó su idea de «acelerar cambios» para «recuperar el orden» y reconoció la necesidad de «poner en crisis muchas de las cosas que se venían haciendo» en la Ciudad para «salir del piloto automático y dar nuevas discusiones».

Durante su discurso de inauguración del período de sesiones ordinarias en la Legislatura porteña, Macri bajó los decibeles a la demanda que había expresado con vehemencia en diciembre pasado, cuando instó a Casa Rosada a cumplir con el fallo ordenado por la Corte Suprema de Justicia nacional, que estableció en un 2,95 el porcentaje que debe recibir la Ciudad por los fondos coparticipables.

«Existe un fallo de la Corte Suprema que le dio la razón a nuestro reclamo y tenemos la tranquilidad de estar dialogando con un Gobierno que está dispuesto a cumplirlo. Para eso, nuestros equipos están avanzando, pero esperamos que ese cumplimiento sea pleno y lo más rápido posible», expresó.

En un intento por mostrar sintonía con la gestión de Javier Milei, dijo que trabajan con la Nación «en el traspaso de la administración del puerto, la Terminal de Retiro, la Inspección General de Justicia, el Registro de la Propiedad Inmueble y algunas competencias de la supervisión del área de salud».

El gobernador radical de Chaco, Leandro Zdero, en un discurso con duras críticas y cuestionamientos a las últimas definiciones administrativas de su antecesor Jorge Capitanich, denunció que en la provincia «reinaba el desorden, la desidia y la corrupción estructural en el Estado».

Respecto a la relación con la gestión de Milei, Zdero mencionó la colaboración del Gobierno nacional para la refinanciación dado que la provincia «no disponía de fondos para afrontar el pago de los servicios del bono» lo que colocaba al gobierno «en default».

Por su parte, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, llamó a «hacer un gran acuerdo» entre Nación y las provincias para «ratificar la voluntad de dialogar y trabajar en equipo» con el gobierno de Javier Milei.

«Para ello, la Nación debe escucharnos y conocer nuestras dificultades y potencialidades», dijo Figueroa al inaugurar en la mañana de este viernes el 53 período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, donde destacó el «rol protagónico» que tiene la Patagonia en el país.

En tanto, en la apertura de sesiones legislativas de gobernadores que se encuentran alineados al espacio de Unión por la Patria (UxP), hubo críticas al gobierno por el recorte de transferencias nacionales y un pedido de «equidad» a la hora de mensurar los costos para resolver la cuestión fiscal.

«Los problemas fiscales de la Nación se deben resolver con medidas cuyos costos se soporten equitativamente», dijo el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, al hablar ante la Asamblea Legislativa provincial donde reiteró la necesidad de federalismo y solicitó nuevamente «un gran acuerdo nacional entre las provincias y la Nación».

El gobernador peronista señaló que «Salta es la segunda provincia más afectada por los recortes de transferencias nacionales», con «una pérdida de ingresos por coparticipación superior al 12%, lo que impacta sensiblemente en los gastos que deben afrontar la provincia y los municipios».

Su par de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melella reconoció en su discurso de apertura de sesiones legislativas que la situación económica derivada de la gestión anterior «necesitaba correcciones» pero consideró que la respuesta a esa situación no debió ser «un plan inconsistente e inequitativo».