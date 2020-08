“La radio siempre fue una compañía para mí”, afirmó Fernández a 100 años de primer emisión

Compartir

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que “la radio siempre es una compañía” para él, contó que escucha “más AM que FM” porque le gusta “escuchar opiniones” y que su primer programa de interés fue “Alternativa”, luego “Rapidísimo” y más cerca en el tiempo “Radio Bangkok” y el conductor Alejandro Dolina.

“La radio siempre fue una compañía para mí cuando estoy manejando o haciendo otras cosas”, aseguró el mandatario en diálogo con Héctor Larrea y Mikki Lusardi, en el marco de una transmisión especial desde el teatro Coliseo, donde hace 100 años se hizo la primera transmisión de la radio argentina.

El Presidente, “Alberto, de Olivos”, tal como se presentó acorde con la modalidad de la radio, hizo un recorrido por las diferentes etapas de su vida y los programas de radio que despertaban su interés.

Tras recordar el programa “Alternativa” en su adolescencia, “Rapidísimo” en su juventud y más cerca “Radio Bangkok” con Lalo Mir y Bobby Flores en Rock and Pop y la audición de Alejandro Dolina, Fernández afirmó que “siempre” le gustó más “AM que FM” porque le gusta “escuchar opiniones” y no tanto música.

Recordó al hablar de fútbol haber escuchado de muy pequeño el relato de un partido entre Argentina e Inglaterra y que “las jugadas más aburridas las presentaban como un hecho vibrante”.

En ese sentido, mencionó al relator José María Muñoz y casi relató una transmisión en la que tras “un pip” se cambiaba de partido y se incluía a su equipo favorito, Argentino Juniors.

“Vivía pendiente del pip que marcaba que había un partido en otra cancha”, recordó el mandatario, asumiendo que su club era más pequeño y que la transmisión principal era de los partidos en los que participaban equipos más importantes.

Al intercambio se sumaron Dolina, Beto Casella, Carlos Ulanovsky, Victor Hugo Morales y Lily Downes, entre otros.

En el marco de este intercambio con diferentes figuras de la radio, el Presidente ironizó que estaba “de colado” porque ese momento era el que “más cerca” estuvo nunca “del micrófono” de la radio.

Al compartir algunas historias sobre su relación con la radio, Fernández recordó cuando conoció personalmente al conductor del programa sobre rock nacional “Alternativa”, Wilmar Caballero, décadas después de haber sido su oyente, en momentos en que el exconductor se desempeñaba como corresponsal del diario Clarín en Santa Cruz y lo entrevistó en su rol de jefe de Gabinete.

“Alternativa salía los fines de semana al mediodía, era el único programa que en aquel momento pasaba música nacional, en ese momento música progresiva”, afirmó.

A Dolina lo puso en el lugar de uno de sus “ídolos” y a su programa como “un clásico”, antes de que en el marco de la transmisión pusieran al aire al histórico conductor de “La venganza será terrible” y autor de “Las crónicas del ángel gris”.

“Es un privilegio estar hablando con Larrea, Dolina y Casella”, dijo el jefe de Estado.

“La radio ha dado grandes hombres y grandes mujeres, magníficos conductores y periodistas que nos han hecho pensar y nos han obligado a compartir reflexiones”, afirmó.

Agregó que como oyente hay épocas que asocia “a una música” y otras que asocia “a un periodista, a un locutor de radio, a un programa de radio” y asumió que todo son como marcas en la memoria.

Por último, el Presidente destacó y agradeció a “todos los hombres y mujeres” que trabajan en la radio y que “llegan a los lugares más recónditos del país” y son “una compañía para los que están en los lugares más solitarios”.

“Celebro los cien años de la radio y celebro que exista Radio Nacional”, concluyó durante su participación en la programación especial por el centenario de la primera transmisión, una iniciativa de los medios públicos a la que se unieron más de 300 emisoras.