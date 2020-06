La reacción de Jorge Rial al ver una predicción vintage de Blanca Curi

Compartir

Linkedin Print

Entre finales de la década de los 1980 y principios de la de 1990 Blanca Curi fue la gurú mediática de las predicciones, precursora de muchas otras tarotistas. Por ese entonces, Jorge Rial era un promisorio notero de Indiscreciones, el programa pionero de Lucho Avilés de los formatos chimenteros sobre la farándula.

Heredero de esa tradición, Jorge hizo una prolífica carrera como conductor de televisión y se consagró al frente de Intrusos. Así fue que este lunes Rodrigo Lussich trajo un archivo inquietante para Rial, que apenas notó de qué se trataba disparó con humor a su producción: “Váyanse a la…”.

El video vintage, de alrededor de 30 años de antigüedad, mostraba a pitonista Blanca Curi advirtiéndole a Jorge: “Por dos años no te cases”. Si bien no se vio la repuesta del joven Jorge, el Rial de la actualidad se arrepintió: “No le hice caso. ¡Una vez que le pega a una!”.

Tras varios chistes el periodista hizo un descargo: “Lo voy a contar ahora, porque total Blanca ya no está. Ella armaba el show en lo de Lucho. Cuando iba una actriz al programa, yo fuera de cámara le contaba a Blanquita lo que iba a hacer, y después ella se lo decía y quedaba como (una visionaria). Entonces, ¿por qué le iba a creer algo que ella me decía a mí? La primera vez que le pegó a algo fue conmigo y no le di bola”.

“¡La pu… ma…. Me hubiese ahorrado tiempo y dinero!”. Al final, Jorge Rial contó: “Me casé después”. Esa fue la escueta referencia a la boda que tuvo con Silvia D’Auro, de quien se divorció en 2012 tras 21 años de matrimonio.