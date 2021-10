La reacción de Sabrina Rojas al enterarse por televisión del romance entre Luciano Castro y Flor Vigna

Compartir

Luciano Castro y Flor Vigna fueron vistos a los besos en el gimnasio al que ambos acuden. De esta manera, el actor apuesta nuevamente al amor con la ex participante de La Academia, luego de la separación de Sabrina Rojas, con quien estuvo más de 10 años en pareja y dos hijos en común: Esperanza y Fausto.

“No lo hubieran adivinado nunca, esto no está blanqueado por ellos”, comenzó develando el enigmático del romance la panelista de Los ángeles de la mañana, Maite Peñoñori. Y explicó que ellos habían sido vistos juntos en un gimnasio de Zona Norte que queda cerca al río. “Es una cadena de gimnasios donde ella suele entrenar con Julieta Puente. Casualmente Luciano empezó a entrenar ahí después de separado. Quizás se conocieron ahí”.

Esta historia de amor todavía no fue blanqueada por los protagonistas. Ellos ni siquiera se siguen en las redes sociales pero el viernes pasado no solo entrenaron juntos, sino que se fueron del lugar, según se puede ver en las imágenes, en la camioneta de él y los testigos aseguran que dentro del lugar estuvieron a los besos.

Rápidamente, Pía Shaw, integrante del panel del ciclo de El Trece, se contactó con Sabrina y quedó sorprendida con su respuesta. “No tenía idea. No voy a opinar, ya es cosa de Lu”, le contestó la actriz que se enteró del romance por la televisión. Ella también está viviendo un intenso romance con el Tucu López e incluso blanqueó la relación a través de las redes sociales.

En una entrevista con Implacables, el conductor habló de su vínculo con Rojas: “La relación está cada vez mejor. Está consolidada”. Ellos se conocieron hace unos meses cuando la modelo fue a ver Sex, la obra erótica que él encabeza. Si bien en un principio quisieron ocultar su romance ya que no sabían si prosperaría, una vez que vieron que funcionaba, no tuvieron reparos en mostrarse públicamente o hablar al respecto.

En tanto, contó que está buscando un departamento para mudarse, pero que no aún no apostará a la convivencia con su novia. “Sabri tiene dos hijos y demás. Es complicado, y muy pronto también”, sostuvo El Tucu. “Nos vemos cada vez que podemos y va por ahí. De acuerdo a los tiempos de cada uno”, agregó y detalló que si bien Rojas lo está ayudando a encontrar un nuevo hogar lo hace “de copada” y no porque su intención sea vivir bajo el mismo techo.

Por su parte, la modelo siempre aclaró que tiene un excelente vínculo con el padre de sus hijos, incluso están trabajando juntos en la obra Desnudos: “Somos dos personas separadas que no nos debemos nada, que tenemos las cosas en claro. Y por eso yo también me puedo permitir vivir mi presente con esta liviandad, porque no tengo nada ni a nadie a quien rendirle cuentas porque nadie me las pide, y así tiene que ser. Hoy la separación es definitiva, pero seguimos siendo familia, siempre”.

Hace unas semanas, Luciano Castro había contado lo que sentía al ver las románticas fotos de la madre de sus dos hijos con su nueva pareja. “Es raro ver a una persona que estuvo con vos tanto tiempo con otra, pero no pasa nada malo. Yo ya lo sabía desde mucho tiempo antes de que lo sepan ustedes”, indicó el ex marido de la actriz y agregó: “Me pongo contento porque Sabri está contenta. Y si mis hijos la ven contenta es un golazo”.

