La reaparición de Antonio Gasalla: «Cuando te amargas no sabés qué carajo hacer»

Luego de protagonizar su último espectáculo en Mar del Plata hace dos años, que terminó antes de lo previsto, el artista contó cómo transitó todo este tiempo y reflexionó sobre su presente y futuro

“Por ahora sigo respirando, tengo vida y lo que dejé un poquito es de trabajar, pero estas son cosas de la vida”. Con estas palabras Antonio Gasalla se refirió en las últimas horas a su presente después de mucho tiempo sin hablar con los medios.

Durante el fin de semana, el artista se acercó al Multiteatro para ver Brujas y reconoció con tono melancólico cómo encontró la calle Corrientes. “Las veces que caminé por acá, hace unos pocos meses atrás, era muy raro todo: no había luz por las calles y la verdad que no entendía mucho. Me costó darme cuenta que en el mismo teatro hay un espectáculo”, reconoció.

Sobre cómo vivió durante estos dos años de pandemia, el artista deslizó: “Hay cosas distintas. Una cosa es decir que quiero hacer o lo que quiero seguir haciendo, pero no tengo una cosa de que necesito ir al teatro y volverme loco porque en el fondo (en mis espectáculos) yo hacia la ropa, dirigía y tenía que organizar a qué ahora teníamos la función. Pero hoy no tengo algo adentro mío que me diga ‘¡Trabajá, trabajá…!’”.

“El futuro lo espero porque estúpido no soy y tampoco soy una mala persona conmigo mismo. Quiero seguir viviendo, pero yo ya elegí más o menos que hago conmigo mismo porque sigo leyendo todos los días y pasándola bien”, sentenció cuando el cronista le preguntó si durante este tiempo había recibido alguna propuesta laboral a futuro.

“Pasándola bien lo tiene que hacer uno mismo con uno mismo. De afuera te pueden querer, te pueden tratar… pero si vos no armas tu manera de ser, si vos no armas qué querés ahora y qué querés mañana y si vos no armás que es lo que no te gusta no jodas a nadie y ahí es donde uno no se tiene que amargar porque cuando te amargas es porque no sabes qué carajo hacer, búscale la vuelta”, concluyó.

El paso de Antonio Gasalla por Mar del Plata en la temporada 2020 quedará en el recuerdo por muchísimas situaciones. La mayoría de ellas relacionadas con el escándalo y la polémica.

El primer conflicto se originó inclusive desde antes del arribo del humorista a la Feliz. Fue cuando a mediados de diciembre Fátima Florez se anticipó a estrenar la marquesina en el Complejo Roxy Radio City, ocupando un lugar privilegiado, apoyada nada menos que por Lino Patalano, uno de los productores responsables de la sala.

Después llegaron las primeras cifras oficiales de AADET, donde el espectáculo “Gasalla” no figuraba entre los primeros lugares, mientras que Moldavsky y Fátima sí peleaban los puestos de privilegio. Encima el cómico realizó declaraciones muy poco felices contra Flavio Mendoza, cuando hizo referencia a que “había comprado un hijo”, en medio de una entrevista en la que intentaba explicar por qué no había prosperado su proyecto laboral con el coreógrafo.

En enero de ese año, Gasalla retornó a Buenos Aires para recuperarse de un problema en su salud y su regreso a Mar del Plata para continuar con su espectáculo era una incógnita. Para algunos, la obra ya está levantada definitivamente. Para otros, sólo se trata de una postergación hasta que el humorista esté en condiciones óptimas para volver a subirse a un escenario. Finalmente, no volvió y ese fue su último trabajo artístico.

