La revelación de Laura Novoa en el Cantando 2020 que sorprendió al jurado: “Soy disléxica”

Compartir

Linkedin Print

La actriz hizo una nueva presentación en el certamen y tras su actuación confesó que padece un trastorno desde que era chiquita y eso le dificultó el aprendizaje en la edad escolar.

La noche de este miércoles fue muy emotiva para Laura Novoa en pleno Cantando 2020. La actriz interpretó el tema La vida es un carnaval de Celia Cruz y si bien su despliegue artístico no gustó, se generó una situación que invitó a abrir su vida y contar un trastorno que la afecta desde niña.

La participante ingresó a la pista con una enorme sonrisa, luciendo un vestido hermoso en rojo con lunares negros que todos alagaron. Sin mucha vueltas, desplegó en la pista el tema con un ritmo que no logró llevar acorde pero lo que más llamó la atención fue una alteración de la letra de la canción. En este contexto se olvidó la letra y el hecho no pasó desapercibido para el jurado.

En el momento de las devoluciones, Nacha Guevara comenzó criticando la performance. Sin embargo, la coach de la pareja pidió que no la midieran con la misma vara y le dio el pie a la actriz para que contara algo de su historia personal que hasta ahora no se sabía. “Soy disléxica”, confesó sin vueltas ante la mirada atenta del jurado y los conductores del programa. Luego agregó: “Estoy haciendo un esfuerzo enorme, mundial. En el teatro es más fácil”.

Nacha se vio sorprendida y elogió la acción de Novoa. “Vos sos una persona muy privada, muy íntima, está bien que lo expreses”, sostuvo. “Ella no quería decirlo porque tenía miedo a ser juzgada por eso”, aclaró la coach. A continuación, la participante dio más detalles de lo que le pasaba y se explayó en lo que le pasaba: “No puedo pensar y cantar al mismo tiempo, derecha, izquierda y todo lo que le pasa a los disléxicos y está todo bien”.

Recordemos que a mediados de agosto, Carolina Pampita Ardohain también había manifestado que sufre este trastorno. “Tengo dislexia. Leo todo al revés y escribo todo al revés. Si vos me dictás algo lo escribo de otra manera, y si me aprendo algo en un orden, digo la última parte en el primer lugar”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la dislexia como un trastorno propio de la lectura a raíz de de problemas para identificar los sonidos del habla y para comprender cómo estos se relacionan con las letras y las palabras. Se trata de una dificultad específica y significativa de lectura que no puede explicarse únicamente por la edad mental o problemas de precisión visual, entre otras causas. Según la estimación mundial, entre el 10 y el 15 por ciento de la población tiene uno de los trastornos del aprendizaje más frecuentes, esta disfunción neurológica.

Personalidades reconocidas a nivel mundial supieron desarrollar su vida sin dificultades, aun con dislexia: Steve Jobs, Walt Disney, Steven Spielberg y Albert Einstein son apenas algunos de esos ejemplos.

En nuestro país, el actor Facundo Arana también la atraviesa sin mayores dificultades. En una charla con Teleshow, habló por primera vez. “Mi enorme dislexia no me permite leer demasiado largo –indicó– Me voy. Me meto tanto en el cuento, como después me voy, me corto, me disperso. Puedo mantener conversaciones y concentraciones días enteros, pero de golpe no, de golpe… ¡ups!, me voy”.