La Selección Masculina está en Latina para sus amistosos ante Italia

Este martes la Selección Argentina Masculina se trasladó hacia Latina, Italia, para continuar su gira preparatoria luego del trabajo en Roma. El equipo de Marcelo Méndez disputará dos amistosos ante la Selección local el próximo sábado y domingo.

Argentina sigue trabajando a todo ritmo en el viejo continente en la previa de su viaje a Japón. El combinado albiceleste completó sus entrenamientos en Roma luego de 8 días de trabajo en el Centro de Preparación Olímpica Giulio Onesti y se desplazó hacia la capital de la región de Lazio.

Allí se reanudaron este miércoles las prácticas de cara a los dos encuentros ante la Selección Italiana, programados para sábado (15:30hs) y domingo (13hs). Los dos equipos se encuentran en la recta final de cara a los Juegos Olímpicos y sumarán ritmo antes de trasladarse a tierras niponas.

La Selección viajará el 12 hacia Kagoshima y allí desarrollará sus últimos entrenamientos antes del ingreso a la Villa Olímpica. El fixture marca que Argentina iniciará su camino en el Grupo B ante Rusia el 24 de julio a las 2:20am y luego enfrentará sucesivamente a Brasil, Francia, Túnez y Estados Unidos.

Fixture Juegos Olímpicos

24/7 2:20am Argentina vs Rusia

26/7 9:45am Argentina vs Brasil

28/7 2:20am Argentina vs Francia

30/7 4:25am Argentina vs Túnez

1/8 9:45am Argentina vs Estados Unidos

