La selección Sub 23 empató con Paraguay

El equipo de Javier Mascherano estuvo cerca de perder el encuentro, pero apareció Federico Redondo para estampar el 3-3 en el último minuto de juego.

En la segunda fecha del cuadrangular final del Preolímpico de Venezuela, la selección argentina Sub 23 empató sobre el final 3-3 con Paraguay y mantiene sus chances intactas de lograr su objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Pablo Solari, a los 3 minutos del primer tiempo, abrió la cuenta para el equipo de Javier Mascherano, pero a los 42 de la etapa inicial igualó Diego Gómez y Alan Núñez marcó el segundo tanto de los guaraníes a los 70. Thiago Almada, a los 84, anotó la igualdad de penal, pero Enso González marcó un golazo a los 90. Cuando todo parecía perdido para la Albiceleste, Federico Redondo estampó el empate definitivo en tiempo de descuento.

Con este resultado, Argentina suma 2 puntos y es escolta del líder, Paraguay (4), que quedó a un paso de la clasificación a París 2024. A las 20, Venezuela (1) recibirá a Brasil (0).

En el comienzo, Solari aprovechó para conectar dentro del área un gran centro enviado desde la izquierda por su compañero Cristian Medina. El delantero de River Plate impactó la pelota de volea y el pique perjudicó al arquero paraguayo Ángel González.

La Argentina salió con muchas ganas de abrir el marcador y tuvo su primera ocasión clara a los 16 segundos. Santiago Castro pudo haber anotado tras una asistencia de Thiago Almada, pero perdió en el mano a mano con el arquero rival. No sería la única del ex delantero de Vélez. Más tarde, Solari también falló una chance clara para el 2-0 y su equipo lo terminó pagando caro en el cierre porque Gómez ejecutó un tiro libre que se desvió y perjudicó a Leandro Brey para el 1-1 de Paraguay.