«La selección tiene que trabajar para los clubes, darles información y formación»

Hernán Ferraro brindó una charla en el ciclo que lleva adelante la Federación del Voleibol Argentino a través de su cuenta de Instagram y se refirió al presente que viven Las Panteras, los objetivos que se plantean y la profesionalización del vóley femenino, entre otros temas. La entrevista puede verse completa en el Facebook de FeVA.

El arribo al seleccionado nacional femenino fue todo un desafío en la carrera entrenador, aunque contó que no tuvo dificultades. “Era algo nuevo para ellas y para mí. Había que tomar decisiones, pero sabía que iba a encontrar a un equipo que iba a entrenar mucho”, sostuvo. Y resaltó: “La identidad ya la tenían: son muy aguerridas, muy agresivas y tienen un gran feeling con la gente”.

Junto a la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, conseguir la clasificación olímpica –por segunda vez en la historia- para los Juegos de Tokio 2020 fue otro tilde verde que Ferraro se dio el gusto de marcar en la lista de objetivos que trazó en el inicio de su ciclo, en diciembre de 2018.

“Fue un gran evento y lo hicimos muy bien. Teníamos que llevar el mejor equipo, que tal vez no significaba llevar a las mejores jugadoras. Fueron decisiones que terminaron saliendo bien”, manifestó sobre el Preolímpico que se disputó en enero pasado en Colombia.

Respecto de la postergación de la cita olímpica para el próximo año debido a la pandemia de coronavirus (Covid-19), el ex armador expresó: “Tendremos un año más para trabajar, pero será difícil porque no sé cuánto podremos trabajar con la Selección Mayor y si habrá competencia”.

“Yo no creo que el técnico de la Selección tenga que dar una bajada de línea sobre cómo entrenar. Yo sí estoy abierto a dialogar con los entrenadores sobre cómo se puede trabajar y ver qué déficits hay. Yo no quiero que los clubes trabajen para la Selección. La Selección tiene que trabajar para los clubes, darles información, formación y que las jugadoras vuelvan y ellas den su parecer de lo que necesitan técnica, táctica y físicamente. Hay muchos clubes que trabajan mucho y muy bien”, expresó sobre el vínculo que él pretende entre la Selección Argentina y los clubes.

Por otro lado, Ferraro se refirió a la Liga Argentina y la profesionalización del vóley femenino. “Todos queremos que la Liga sea más extensa y que las condiciones para todos sean mejores, pero es un camino largo. Primero, es un trabajo de los clubes para poder conseguir más dinero para competir más meses; también es un trabajo de los entrenadores que tienen que moverse de sus trabajos y lugares, y de las jugadoras que puede que tengan que dejar la facultad o sus cosas para jugar. El profesionalismo es de todos y es largo. Creo que hay que pensarlo un poco más y desarrollar un proyecto que no va a ser sencillo de llevar a cabo”, concluyó.