Sequía: La SRF pidió que se declare “Zona de Emergencia” y se asista a productores

El presidente de la Sociedad Rural de Formosa, Alfredo Maglietti en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de la crítica situación del campo y aseguró que desde la entidad solicitan que se declare zona de emergencia y/o zona de desastre para que desde Nación se administren los medios necesarios y se pueda ayudar al productor.

Maglietti comenzó diciendo: “hace bastante tiempo que venimos padeciendo situaciones catastróficas en lo que hace a la sequía en especial en el oeste provincial y creo que esta situación que está atravesando la provincia de Formosa nuevamente es tremenda”.

“Creo que el Comité de Emergencia de la provincia debe declarar la zona de desastre para la zona oeste y centro de Formosa porque en verdad estamos viviendo un desastre en esos lugares por la situación que viven los productores”, acotó.

“Entendemos que el hecho de que no llueva no es culpa de nadie, solo que es el desafío que plantea el clima, nadie puede hacer llover, obvio está, pero la ley emergencia nacional establece a través de sus mecanismos que cuando ocurran situaciones como estas, el productor no podrá afrontar el pago de impuestos en este tipo de emergencias y a su vez la ley también establece un fondo destinado a paliar la declaración de emergencia”, señaló el Presidente de la SRF.

Comunicado de CHAFOR

A través de un comunicado, Cha-For apoyó el pedido de las Sociedades Rurales de las provincias de Chaco y Formosa para que se declare en emergencia y zona de desastre nuestros territorios por la enorme sequía que estamos sufriendo desde hace cuatro años, además, de los feroces incendios que estamos sufriendo los campos formoseños y chaqueños. Asimismo y por último se solidarizó con los productores, principalmente medianos y pequeños, del oeste de ambas provincias que luchan denodadamente contra la falta de agua y el creciente fuego que lo acechan.