La sorprendente reacción de la cantante Daniela cuando le preguntaron por la relación de su ex, Javier Milei, y Fátima Florez

Daniela Mori se refirió a la reciente noticia del romance entre Javier Milei y Fátima Florez. Según contó la cantante, que estuvo en pareja cuatro años atrás con el candidato a Presidente por La Libertad Avanza, se enteró de la relación por los medios de comunicación. “¿Qué te puedo decir yo de esto? Primero, ante todo: estoy feliz”, dijo la cantante al respecto.

“Yo a Javier lo quiero muchísimo. Fue una relación muy linda. Estamos separados hace cuatro años. Quedamos amigos. Me estoy enterando ahora, estoy súper contenta”, agregó la artista y también elogió a la humorista: “Fátima me parece un mujer estupenda. Me la he cruzado en programas y también he ido a ver su espectáculo, me parece una mujer talentosísima y encima me parece muy buena persona”.

Por su parte, Daniela comentó que si bien tiene un buen vínculo con el economista, no está en permanente contacto, motivo por el cual se enteró por los medios de su nueva relación y no por él. “Somos amigos, pero tampoco nos contamos esas intimidades -explicó-. Yo creo que cuando uno pregunta eso es porque hay interés. Él no me pregunta y yo tampoco. Me parece muy bien. No tendría ninguna obligación de decírmelo. Pienso que uno a veces tiene que tomarse su tiempo para estar seguro y después blanquear, como me ha pasado a mí en su momento”, continuó en una nota que brindó a LAM, por América.

“¿Él es de tener sentimientos intensos y rápidamente sentirse enamorado de alguien?”, peguntó la cronista de LAM, ante lo que Daniela consideró: “Yo creo que todas las personas somos distintas y todos los amores son distintos. Yo no lo voy a calificar a Javi porque los tiempos de cada uno son diferentes. La felicidad de él también es mi felicidad. Tengo los más puros y sanos sentimientos con él.

