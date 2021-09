La sorprendente revelación de Fabiana Cantilo: “Fui amante de Andrés Calamaro”

Compartir

Fabiana Cantilo estuvo sentada en el living de Los Mammones (América) este miércoles por la noche y habló de todo: su pasado en Los Twist, su relación con distintos músicos del rock argentino, la rehabilitación en la que viene trabajando hace casi nueve años, su conversión al budismo y la película que está escribiendo y en la que van a actuar Pipo Cipolatti, Inés Estévez y Gastón Pauls, entre otros.

Con su voz característica y poderosa, Fabiana le imprimió dramatismo a muchos éxitos del rock argentino: algunos, productos de su pluma; otros, reinterpretaciones de algunos de los compositores más destacados del país. “¿Hiciste mucha plata con los hits?”, le preguntó Jey Mammon en un momento de la entrevista. Y Cantilo reveló: “No sé, yo andaba de acá para allá… Nunca me compré una casa, por tarada. Nadie sabe por qué. No sé en qué estaba pensando”.

Su respuesta generó incredulidad en el estudio y el conductor quiso saber por qué. Pero Fabiana dio un motivo difuso para darle explicación a lo dicho: “Me iba alquilando casas, iba persiguiendo señores de turno y eso me llevaba mucho tiempo”, dijo. Y a la hora de definirse en el romance, contó: “Yo era una perseguidora nata, compulsiva. Siempre me gustaba alguien que corría. Es así, a las mujeres nos gustaban esos tipos”.

“Pero los alcanzaste, al final”, le dijo Jey. “Un par de tackles me mandé. Los alcancé pero después salieron corriendo de nuevo”, le contestó Cantilo.

Más adelante, en la sección “Las 21 de las 21″, momento de la entrevista en que las respuestas deben ser respondidas con las paletas del “sí” o del “no” según corresponda, Fabiana no pudo esquivar una pregunta sobre una familiar suya muy reconocida. “¿Canta bien tu prima Patricia Bullrich?”, disparó Jey. “Dale con Patricia, como rompen las pelotas con Patricia”, devolvió Fabiana y levantó la paleta del “no”.

Y agregó: “Tengo un montón de primos, ¿por qué no me preguntan por los demás? Me rompe las bolas porque es para que hable de política. No me preguntes nunca más sobre ella, en la vida”, le dijo Fabiana al conductor quien se la tomó en broma. “No te voy a preguntar más sobre ella… ¿Es verdad que jugaban a los soldaditos cuando eran chicas?”, le preguntó Jey y la cantante volvió a levantar el “no”, entre risas.

Y, además, dejó una definición sobre su sexualidad, que está transitando una especie de celibato: “Hace ocho años que no la veo ni la siento”. Y explicó que hace “ocho, casi nueve años que estoy limpia de toda sustancia. Y además, de esa otra sustancia que son los hombres. Porque como no salís más a ningún lado… Soy muy feliz así”, señaló la cantante.

“Yo salía con todos músicos de rock, ¿con quién no salí?”, dijo después, con cierta picardía. El interrogante siguiente de Jey fue si “le saldría de garante a Andrés Calamaro”. “¡Qué pregunta rara y me gustó! Ni en pedo, primero. Hace años que no me llama… ¡Llamá, Andrés”, contestó Fabiana y luego deslizó algo hasta el momento desconocido: “Yo fui novia… Fui amante de Andrés”, dijo Cantilo.

A la hora de recordar el romance con el cantante de Los Rodríguez, Cantilo dijo: “Éramos muy chiquitos y yo gustaba de él. Él mucho de mi, no… ¡el pelotudo! Yo era más gordita, tenía el pelo cortadito como vos. Y me acuerdo, que lo pisábamos a su hermano Javier cuando salíamos a la noche, porque Andrés me sacaba, no me dejaba quedarme a dormir”.

“Creo que Andrés te va a llamar pronto”, le apuntó Jey por la revelación. “Yo creo Fabi que es muy lindo todo… que está muy bieeeen. Soy igual a Bob Dylaaaan…”, dijo Fabiana imitando el particular timbre de voz de Calamaro. “¡Lo maté!”, agregó después, retrocediendo en su humorada.

Como acostumbra Jey, el programa cierra con un momento musical. Y con el conductor al piano y Cantilo en el micrófono, la dupla interpretó “La carta”, una canción nueva de Fabiana. “Se la escribí a Charly García, no pensando en nada”, definió ella. Luego de que Jey amagara con tocar “Fue amor” (de Fito Páez, dedicada a Fabiana) y “Mary Poppins y el deshollinador” (”La odio”, dijo la cantante sobre su propia canción) tuvo lugar una emotiva versión de “Superhéroes”, un clásico del primer disco solista de Charly, con el que se despidieron.

