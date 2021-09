La suba del mínimo no imponible beneficiará a 1,2 millones trabajadores

Compartir

La decisión del Gobierno nacional de elevar a $ 175.000 el monto a partir del cual los trabajadores tributarán el Impuesto a las Ganancias beneficiará a 1,2 millones de empleados, según destacaron analistas del sector tributario. Un estudio elaborado por los economistas Nadin Argañaraz y Andrés Mir, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), determinó que esta suba del piso de Ganancias a $175.000 mensuales brutos evita que el impuesto absorba hasta un 72% de la suba de sueldos acordada en la reapertura de paritarias.

Marcelo Picci explicó que “el mayor impacto es en aquellos que ganan menos de 175.000 brutos, que antes pagaban $16.180 si eran solteros u $ 8.645 si eran casados con dos hijo, y que ahora no tendrán que pagar nada”.

En base a lo que determina la medida, que se implementará de manera retroactiva a septiembre, es decir que se percibirá con el recibo de sueldo de octubre, los solteros que cobran $ 180.000 antes pagaban $ 17.500 ahora pagarán $ 13.600 y los casados con dos hijos en lugar de $ 9.800, abonarán un tributo de $ 6.400.

Por su parte, quienes cobran hasta $200.000 bruto, en el caso de los solteros, en lugar de pagar $ 23.600, abonarán $ 20.200, mientras que para casados con dos hijos tendrán descuentos de $ 12.800 en vez de $ 15.000. La AFIP reglamentó el incremento del nivel de ingresos salariales a partir del cual las trabajadoras y los trabajadores empiezan a pagar Impuesto a las Ganancias, y la modificación comenzará a regir con los salarios de setiembre que se pagan en octubre próximo. De esta forma, quienes perciban una remuneración bruta mensual de hasta $ 175.000 no se verán alcanzados por el tributo, medida que beneficia a más de 1.200.000 personas.

La normativa también excluye del cálculo del impuesto al pago del medio aguinaldo que se abona en diciembre. “La modificación en el Impuesto a las Ganancias es una herramienta que apuntala la recuperación del poder de compra de los salarios de las trabajadoras y los trabajadores”, sostuvo la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. La funcionaria destacó que “los cambios se suman a las distintas medidas impulsadas por el Gobierno para fortalecer el proceso de recuperación económica”.La medida exime del pago del Sueldo Anual Complementario a los trabajadores cuya remuneración promedio mensual del segundo semestre no supere los $ 175.000.

El gobierno destacó que “la medida persigue el objetivo de fortalecer el poder adquisitivo de los contribuyentes del impuesto y de sus familias y, con ello, la consolidación de la demanda y del mercado interno; y, al mismo tiempo, busca asegurar que durante 2021 no aumente como consecuencia del crecimiento de los salarios nominales, la cantidad de personas alcanzadas este año por el tributo”.

