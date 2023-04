La Subsecretaría de Defensa al Consumidor dio inicio al programa «Pequeños Consumidores»

Se trata de una propuesta del Gobierno provincial a través de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, cuyo ciclo comenzó el viernes 21, en el marco del operativo solidario “Por Nuestra Gente, Todo”, en el EJI N°20 “Nuestra Señora de Fátima”, del barrio Antenor Gauna, y tiene por objetivo crear consumidores conscientes desde edades tempranas y mediante el juego.

Desde el organismo buscan garantizar el derecho de acceso a la información a la comunidad, en este caso acercarla a los niños para que puedan desarrollarse como ciudadanos y consumidores responsables.

Para ello se implementarán herramientas didácticas para lograr que los niños comprendan los aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir alimentos a consumir. Al igual que en el primer encuentro, al cierre de cada jornada se brindará información útil a los tutores para adaptarla al contexto familiar.

Se abordarán tres ejes a lo largo del ciclo, el primero de ellos denominado “Origen e inocuidad de los alimentos”, con el fin de que conozcan el origen de los mismos, mediante la réplica de un campo con animales, planta y un río.

También los alimentos que se obtienen a partir de la tierra para que puedan relacionar y saber de dónde viene cada uno, explicándoles de qué manera mantener la inocuidad de los alimentos.

El segundo eje, con la temática “¿Qué le causaría a mi cuerpo consumir un alimento que no es seguro?”, para generar conciencia de los riesgos que representa no mantener la inocuidad alimentaria.

Y el tercer eje “Miremos las etiquetas” para que puedan advertir a sus padres a la hora de hacer las compras, observando la denominación de venta y las fechas de vencimientos. Todo ello a partir de la demostración con alimentos reales de la canasta básica familiar.

En ese sentido, Antonella Luxen, Técnica en Alimentación y coordinadora del programa explicó que, “el programa tiene por objetivo que los niños sean consumidores responsables desde edades tempranas, el mismo se desarrollará en varios ejes”.

Por su parte, el subsecretario de Defensa al Consumidor y Usuario, arquitecto Edgar Pérez detalló que, “van a ser clases interactivas, participativas, disfrutan con alimentos que se comercializan en Soberanía y se lo convierten después en un jugo que lo vamos a compartir con los niños y va acompañar a las ediciones de Soberanía Alimentaria y el operativo Por Nuestra Gente Todo”.

Y explayó que “la defensa de los consumidores no es solo una cuestión jurídica, es también mucho más amplia, la información es clave y estratégica para que nuestro derecho a elegir pueda ponerse en práctica y también para que la familia se vaya empoderando de los derechos sabiendo como ejercerlos”.

