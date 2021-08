La Tota Santillán reapareció tras su internación y sorprendió a Marcela Baños al aire: “Muchas veces te quise pedir disculpas”

Compartir

El conductor le pidió disculpas a la panelista por no hablarle durante siete meses fuera del aire mientras conducían juntos.

La Tota Santillán sorprendió a todos al pedirle disculpas en vivo a Marcela Baños por un cruce que tuvieron en el pasado. En su visita a Intrusos, el conductor de televisión se sinceró y le habló directamente a la panelista, de quien se distanció tiempo atrás por un mal entendido mientras trabajaban juntos en la movida tropical.

“Ver a mi compañera Marcela Baños que muchas veces quise pedirte disculpas por cosas que pasaron, es un gusto tenerte acá. Le pido disculpas a ella porque nosotros teníamos que ir a un programa de televisión que justo hoy está haciendo la conducción Lizi Tagliani y la gente de la producción me dice ‘vas vos’ y Marcela me dice ‘¿Por qué no fui yo?’ y tuvimos un enojo”, comenzó diciendo en la emisión de América el conductor, que acaba de salir de una internación por depresión.

Luego, la intrusa detalló: “Era un programa de toda la movida tropical y estaban todos los artistas, nosotros éramos los conductores de siempre y no me habían invitado. Me pareció extraño porque era un especial de la movida tropical donde los dos veníamos de hacer Pasión Tropical, no era él solo”.

Finalmente La Tota se mostró arrepentido de haberse peleado con Marcela en su momento. “Me enojé con ella porque ella se enojó. Yo dije ‘mirá tenemos que preservar la movida tropical’ y gente que estaba atrás en vez de hablarme me terminaba calentando la cabeza. Dejé de hablarme con Marcela y nunca tuve la oportunidad de pedirle disculpas. Estuvimos siete meses sin hablarnos fuera del aire. Hoy estoy orgulloso del laburo que hace”.

