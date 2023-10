La UCR espera que pase el balotaje para resolver su interna, pero crece la tensión por algunos guiños a Massa

El partido decidió mantenerse neutral, aunque el presidente del radicalismo, Gerardo Morales, lanza señales de preferencia por el ministro oficialista sobre Javier Milei. En diciembre habrá renovación de autoridades. El rechazo al libertario ayuda a evitar la fractura.

La UCR no solo no es ajena a las internas sino que, a diferencia quizás del PRO, ha tenido tantas que, al igual que el peronismo, desarrolló una elasticidad que previene la fractura definitiva. Aunque se pronunció institucionalmente por la “neutralidad”, en el radicalismo también hay fuerte expectativa por el resultado del balotaje, que podría impactar en el perfil del partido desde diciembre y en la disputa que se viene por la renovación de autoridades. Mientras Gerardo Morales lanza cada vez más guiños a Sergio Massa, empieza a crecer la irritación en un sector que, lejos de querer a Javier Milei, ve peligros en “jugar para el PJ como actores de reparto”.

Hace casi una semana, horas después de que la titular del PRO y excandidata a presidenta Patricia Bullrich, con el impulso de Mauricio Macri, anunciara su respaldo a la candidatura de Milei y provocara una fisura en su propio partido, los principales dirigentes del radicalismo se reunieron para definir una postura unificada. “La UCR no apoyará a ninguno de los dos candidatos. Ninguno de los dos garantiza un futuro de progreso para la Argentina”, se comunicó oficialmente.

Tras el mismo encuentro, Morales, como titular de la UCR, y el senador Martín Lousteau, como uno de sus vicepresidentes y jefe del sector interno Evolución Radical, dieron una conferencia en la que ratificaron el planteo de neutralidad expresado en el comunicado, pero sobre todo fueron claros en que el límite, más que el candidato oficialista, es el libertario, que tampoco parece hacer demasiados esfuerzos para seducir al radicalismo, al menos a juzgar por sus más recientes declaraciones.

El titular de la UCR, Gerardo Morales, y el referente de UCR – Evolución, Martín Lousteau, están peleados con el expresidente, Mauricio Macri (Foto NA – Damián Dopacio).

El mismo día, tras otra reunión, nueve de los diez mandatarios provinciales que Juntos por el Cambio (si sigue existiendo como coalición) tendrá desde diciembre -cinco de los cuales son radicales- emitieron un comunicado en el que también dejaron en claro su neutralidad ante el balotaje, en línea con el comunicado de la UCR (no en sintonía con las palabras de su presidente, aclaraban cerca de algunos de esos gobernadores).

En los días siguientes, Morales protagonizó durísimos cruces con Mauricio Macri, que también anunció su apoyo a Milei, pero además se alejó cada vez más del tono de neutralidad que tomó la UCR como partido, al punto de que este lunes avisó en declaraciones radiales: “Todo lo que tenga que hacer para que no gane Milei, lo voy a hacer. Todo lo que tengamos que hacer para que no gane Milei, lo que sería un riesgo para la democracia”.

Entre los gobernadores radicales, la frase no generó sorpresa, pero sí incomodidad. “Si el partido decidió algo, si los gobernadores manifestaron claramente una postura, si se aguantaron presiones de todo tipo, internas y externas, no te podés mover así de la línea que se acordó…”, decían en las últimas horas muy cerca de uno de esos mandatarios.

“Morales y Lousteau no son el radicalismo, que además tienen un enfrentamiento que ya es personal con Macri. No representan a la mayoría del radicalismo y la UCR tampoco puede verse arrastradapor lo que digan ellos. Pero no es momento ahora de discutir esto, hay que esperar a que vaya decantando, que pase la elección y en diciembre se ordenará”, dice a TN otro dirigente radical que está enfrentado con el jujeño y el líder de Evolución desde la campaña para las PASO.

Al menos por ahora, aunque las diferencias existen, hay bastante consenso en el seno de la UCR respecto a que no es momento para sumar tensiones internas. De hecho, referentes y legisladores que han chocado con el jujeño en el pasado y hoy plantean la salida del voto en blanco para el balotaje, ven con buenos ojos la defensa que Morales hace del alfonsinismo y sus críticas a Macri y a Milei. De nuevo, el libertario ayuda bastante a la unidad radical.

Los gobernadores de Juntos por el Cambio no apoyarán a ningún candidato en el balotaje (Foto: NA).

Pase lo que pase este 19 de noviembre, en diciembre la UCR renovará a sus autoridades. Algunas dirigentes radicales sugieren que Morales no buscaría la reelección, sino que, parte de su alianza interna, apostaría y trabaja para ser sucedido por Lousteau. Ambos niegan toda posibilidad de formar parte de un gobierno de Massa y aseguran que el radicalismo se mantendrá como oposición constructiva (que acompañe los proyectos “buenos para el país”), gane quien gane el balotaje.

En la lista de posibles nuevos presidentes partidarios también pueden anotarse dos gobernadores: Gustavo Valdés (Corrientes) y Alfredo Cornejo (Mendoza), que han marcado hasta ahora una posición más dura ante el oficialismo que la del sector que comanda el jujeño. Cerca de ambos mandatarios sugieren que tendrán demasiado trabajo con sus provincias como para estar formalmente al frente de la UCR nacional, pero sin descartarlo por completo.

En todos los sectores, con mayor o menor seguridad, anticipan que el balotaje incidirá no solo en la renovación de las autoridades, sino en el perfil que podría tomar el partido desde diciembre. “Es probable que un triunfo de Massa le permita a Gerardo algo de fuerza para negociar poder adentro, viene de perder mal la PASO y la elección nacional en su provincia. Es probable que un triunfo de Milei genere otro escenario y otros liderazgos. Pero ahora claramente no es el momento de discutirlo”, concluyen en el ala más dura del partido.