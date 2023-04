La UCR respaldó a Rodríguez Larreta y aseguró que la boleta única garantizará la transparencia

El anuncio de Horacio Rodríguez Larreta, quien anticipó que cambiará el sistema de votación en CABA en las próximas elecciones, tuvo sus repercusiones. Aunque la decisión fue rechazada por Mauricio Macri y otros referentes del PRO, desde el Radicalismo apoyaron al actual jefe de Gobierno porteño: “El cumplimiento de la ley es la mejor manera de mostrar el camino del cambio”, sostuvieron.

La postura de la Unión Cívica Radical se dio a conocer a través de un comunicado en el que hacen referencia a la “transparencia electoral” ante las reiteradas “trabas” que “la mayoría kirchnerista” puso para el uso de la Boleta Única.“El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical saluda la decisión tomada por la Ciudad de Buenos Aires de cumplir con su legislación y convocar a una elección concurrente con un instrumento moderno, transparente y eficiente como la Boleta Única. Tanto desde nuestro partido como desde la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio siempre hemos promovido la transparencia electoral para dotar a los ciudadanos de las mejores herramientas para la emisión del voto. Así, lo hemos hecho en el Congreso de la Nación donde encontramos las trabas que la mayoría kirchnerista nos puso y que evitaron que los argentinos voten en las elecciones nacionales con Boleta Única”, arranca el texto.

Y concluye: “Este año hemos visto en muchas provincias gobernadas por el PJ cambios en las reglas de elección: eliminación de las PASO, implementación de ley de lemas y manipulación de los calendarios electorales. El cumplimiento de la Ley y de las reglas electorales en los distritos en los que gobernamos es la mejor manera de mostrarle al país el camino del cambio y la transformación que propone Juntos por el Cambio”.

El comunicado se emitió luego de que Larreta confirmara que desdoblará las elecciones de la Ciudad y que se votará el mismo día que la presidencial con boleta única electrónica. “Como jefe de Gobierno, me toca la responsabilidad de decidir cuándo y cómo se vota en la Ciudad”, destacó el mandatario porteño. Y amplió: “Tomé la decisión de que los porteños votemos el mismo día que se vota en las elecciones nacionales. O sea, el 13 de agosto las PASO, el 22 de octubre las generales y el 19 de noviembre el balotaje, si lo hubiese. Esto evita que los porteños tengamos que ir a votar hasta seis veces en el año. Nos ahorra mucho tiempo y nos evita gastos innecesarios”. “Y lo vamos a hacer con boleta única electrónica, que es un sistema más ágil, más sencillo, más transparente y es una bandera del PRO que inició Mauricio en la Ciudad en el 2015 y que también promovimos junto a todos Juntos por el Cambio a nivel nacional”, amplió, en una referencia al apoyo inicial del propio Macri a este sistema de votación. Larreta, en su discurso, nombra al ex presidente en dos oportunidades.

Ayer, Macri dijo que Larreta rompía las reglas electorales si avanzaba con el desdoblamiento concurrente. “No creo que Horacio haga eso, sería ir en contra de los vecinos. Es más gasto del Estado, más tiempo de votación, más filas; sería ir en contra de todo lo que estuvimos trabajando estos años”, planteó en Radio Rivadavia. Y agregó: “No hay que cambiar reglas electorales en el mismo año y no hay que hacerlo por especulaciones de una parte pensando que va a cambiar en algo complicándole la vida a la gente”, agregó.

En sintonía con sus cuestionamientos, otros dirigentes del PRO se plegaron al discurso del ex Presidente, que buscó presionar para que su primo, Jorge Macri, sea candidato único del PRO en CABA beneficiado por el arrastre de una boleta que lleve como candidato presidencial a Larreta o a Patricia Bullrich, en detrimento del postulante radical Martín Lousteau.

Desde la Coalición Cívica también respaldaron el cambio que impulsa Larreta para utilizar la Boleta Única en los próximos comicios pese a la presión de Macri. “En la Ciudad de Buenos Aires tenemos código electoral y el mejor sistema para la elección de nuestros representantes: Boleta Única (defendida por todo JxC). Usar este mecanismo de votación es reafirmar nuestra autonomía. Desde 1996 todas las elecciones a Jefe de Gobierno fueron desdobladas y sólo en 2019 hubo una excepción. Las reglas electorales están definidas por ley, son muy claras y deben ser cumplidas”, sostuvo el presidente del partido, Maximiliano Ferraro.

Bullrich cuestionó a Larreta

“Manipuló las reglas electorales en la ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones”. Con esa frase, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cuestionó la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de modificar el sistema y que la votación de CABA sea desdoblada y con boleta única electrónica.

La crítica de Bullrich está en sintonía con el cuestionamiento del ex presidente Mauricio Macri y de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, y la hizo a través de las redes sociales en donde, además, sumó un video publicado por Infobae, en donde el propio Larreta se manifiesta en contra de modificar los sistemas de votación en un año electoral. “Es muy simple: la coherencia y la convicción son los valores que defendemos.

Por eso: ‘Está mal cambiar las reglas; es hacer trampa”, como dijo Horacio Rodríguez Larreta. Hoy, él manipuló las reglas electorales en la ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones. Cuidemos el dinero de la gente. Esta decisión es un despilfarro. Nosotros seguimos por el camino de los valores. Conmigo, estas cosas no van a pasar”, indicó Bullrich.

Rodríguez Larreta confirmó este mediodía que los porteños tendrán elecciones concurrentes. Esto significa que un mismo día votarán cargos nacionales -entre ellos Presidente- y locales -entre ellos jefe de Gobierno- con dos sistemas electorales diferentes. Los cargos nacionales se elegirán con la boleta de papel tradicional y los representantes de la Ciudad con boleta única electrónica. La decisión implica además que habrá dos padrones y dos mesas de votación distintas para los electores de CABA.

Para Macri, la decisión de Larreta representa una “profunda desilusión”. Antes, Vidal también había usado sus redes para oponerse a la jugada del jefe de Gobierno porteño. “El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este”, consideró, y amplió: “No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo, somos el cambio o no somos nada”. El anuncio generó críticas también de otros dirigentes del PRO, aunque Larreta recibió el respaldo de los socios dentro de Juntos por el Cambio, la UCR y la Coalición Cívica. Ayer, Macri buscó presionar al Jefe de Gobierno para que su primo, Jorge Macri, sea candidato único del PRO en CABA beneficiado por el arrastre de una boleta que lleve como candidato presidencial a Larreta o a Patricia Bullrich, en detrimento del postulante radical Martín Lousteau.

Desde el entorno del senador respaldaron la decisión de Larreta de instrumentar el desdoblamiento concurrente, una jugada que se explica en el acuerdo político que mantienen el Jefe de Gobierno porteño y el ex embajador en Estados Unidos.

En su discurso, Larreta ratificó que el PRO tendrá un solo candidato para disputar las PASO. “En las próximas semanas vamos a estar trabajando para definir cuál es el mejor candidato para seguir con todas las transformaciones que empezamos con Mauricio y que continuamos hasta hoy”, indicó. Hasta el momento, además de Jorge Macri siguen en carrera para la sucesión los ministros de Salud y Educación, Fernán Quirós y Soledad Acuña.

Y, en relación a la boleta electrónica, sostuvo: “Nos permite que la discusión de las propuestas y los proyectos de cada candidato se enfoque en los vecinos y en las oportunidades de cada barrio de la Ciudad”.

Por otro lado, desde la Coalición Cívica recordaron que en CABA hay un “código electoral y el mejor sistema para la elección de los representantes: Boleta Única (defendida por todo JxC)”. “Usar este mecanismo de votación es reafirmar nuestra autonomía. Desde 1996 todas las elecciones a Jefe de Gobierno fueron desdobladas y sólo en 2019 hubo una excepción. Las reglas electorales están definidas por ley, son muy claras y deben ser cumplidas”, sostuvo el presidente del partido, Maximiliano Ferraro.