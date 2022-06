«La UCR tiene un compromiso con la educación y la cultura popular desde hace 150 años»

Compartir

Linkedin Print

Durante el debate en el tratamiento del proyecto de ley sobre la prórroga de asignaciones específicas previstas para industrias e instituciones culturales, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Fernando Carbajal, formuló un fuerte discurso en defensa de la educación y la cultura popular, y recordó que no fue la UCR quien promovió la creación de universidades privadas durante la “etapa neoliberal de la década del 90”.

En su intervención en el tratamiento de la iniciativa que fue aprobada en Diputados en la sesión del miércoles, el ex juez federal expresó: “En primer lugar, quiero darles una buena noticia a los hombres y mujeres de la cultura que están en todos los lugares del país y decirles que este proyecto de ley va a ser aprobado”.

“La postura de nuestro bloque es de acompañamiento, la UCR tiene un compromiso de lucha con la educación y la cultura popular desde hace 150 años. Nosotros nunca pasamos por ninguna etapa neoliberal donde se bancaba la creación de universidades privadas y donde permitimos que se hablara de mecenazgo y este tipo de fantasías que en la década del 90 quisieron instalar”, dijo Carbajal sobre el proyecto de asignaciones para Industrias Culturales.

Dijo que “lo cierto es que más allá de discursos grandilocuentes y la pretensión del oficialismo de endilgarnos a la oposición posturas políticas acá ha quedado muy claro que la postura de nuestro bloque es de acompañamiento en general a este proyecto de ley, esto lo hemos dicho y ha quedado claro”.

“La verdad que La pretensión del oficialismo de convertir esto en una batalla épica contra un enemigo que no existe es solamente una jugarreta política, así que quédense tranquilos porque nosotros queremos esta ley”, remarcó.

Homenaje a la

Reforma Universitaria

En el tramo de homenajes, el diputado nacional del radicalismo también tuvo su intervención para aludir a un nuevo aniversario de la reforma Universitaria de 1918.

“La Reforma Universitaria fue el sueño de una sociedad distinta, y de la concepción de la universidad como herramienta de transformación y de promoción social”, destacó el legislador.

Compartir

Linkedin Print