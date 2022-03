La UCRA manifestó su preocupación por el pedido de aumento del pasaje de Crucero del Sur

Compartir

El segundo gremio que nuclea a los trabajadores del transporte público de pasajeros brindó una conferencia de prensa en donde manifestó su preocupación ante lo solicitado por la empresa.

Tras el pedido que realizó la empresa Crucero del Sur para que el valor del pasaje se eleve a los $85, los trabajadores nucleados en la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA) convocaron a una conferencia de prensa en la sede de la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE) en donde expresaron su preocupación y solicitaron un “análisis profundo” de los concejales capitalinos.

“Se llamó a una conferencia de prensa para manifestar nuestra preocupación ya que el transporte público de pasajeros solicitó un aumento de tarifa de $85, desde nuestro punto de vista tendría que tener un análisis profundo por parte del Honorable Concejo Deliberante, que antes de estar opinando ante esta situación primero tienen que ver la ecuación económica del transporte público en lo que respecta al ingreso de recaudación de boletos, al costo de la masa salarial, al costo de los gastos operativos y, según lo que le estoy comentando, tienen que ver también si corresponde o no el aumento”, señaló Javier Oviedo, secretario general de UCRA al Grupo de Medios TVO.

El pedido de análisis profundo emitido desde la calle Fotheringham al 658, es para evitar generar incertidumbre en los usuarios y trabajadores del transporte público. “Nosotros desde hace varios años venimos solicitando una mejora de servicio que sabemos que va acompañada de costos. Solicitamos que el Honorable Concejo tome cartas en este asunto y haga un estudio minucioso para ver si corresponde o no la tarifa, en el caso de Formosa estamos por debajo de la tarifa regional y creo que tiene que ser motivo de análisis el mismo”, agregó Oviedo.

Según consideró el gremialismo, no solo se deben analizar estos aspectos, también se deben analizar los subsidios, nacionales y provinciales, que recibe la prestataria del servicio. “En estos momento la empresa, con el trabajador está al día con el sueldo, no así con un bono que es supeditado a compensaciones nacionales, todavía no se está cobrando porque están trabados los subsidios a raíz de la falta de una firma de una deuda del gobierno provincial y el municipio así que nosotros en definitiva lo que no queremos, como representantes del trabajador, es que a raíz de lo que estoy comentando, exista repercusión en el salario del trabajador”, transmitió.

“Nosotros nos vamos a poner en alerta y movilización si esta situación que estoy comentando repercute en el salario del trabajador, que no nos vengan a decir que porque no se trató, por ésto o por lo otro, no hay pago salarial, ahí nos pondremos” adelantó Oviedo referido a ese tema.

La situación en el transporte público de pasajeros parece ser compleja en la actualidad y la misma será tratada en la Comisión de Transporte la próxima semana, teniendo la minuciosa observación de parte de usuarios y trabajadores.

“Participaremos en todo, no hay nada descartado, siempre y cuando se ponga en riesgo el salario del trabajador; en este momento hay una deuda de $7.000 que le adeudan a cada trabajador del transporte de pasajeros y está supeditado a la firma de esa adenda que comenté y estaremos atentos. Así también estaremos atentos a lo que pueda pasar con respecto al aumento de tarifa, mejora de servicio y a todo lo que tenga que ver con el transporte de pasajeros”, concluyó Oviedo.

