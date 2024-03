La vicepresidenta de la UCR cargó contra Lousteau: «Ataca a los radicales que no piensan como él»

La vicepresidenta de la Unión Cívica Radical (UCR) Pamela Verasay aseguró que el actual titular del partido centenario Martín Lousteau «agrede constantemente a aquellos radicales que piensan distinto que él» y habló de las tensiones al interior del espacio.

Luego de que el senador nacional realizó duras criticas contra un sector de sus correligionarios, la vice radical calificó de «desafortunadas» las declaraciones de Lousteau, en las que el legislador tildó de «miedoso» a un sector de su partido y utilizó una polémica analogía.

«Si vos mirás la nota completa, no solamente es el detalle de la frase, sino en el contexto inclusive de agredir constantemente a aquellos radicales que piensan distinto que él», señaló Verasay en diálogo con Radio Rivadavia AM630.

En esa línea, la diputada nacional de la UCR manifestó: «Los trata de miedosos por pensar distinto y eso se traduce en un radicalismo que se planta para discutir las herramientas que necesita Milei para avanzar con su plan».

Verasay explicó además que hay otra parte del radicalismo que frente a un título «hace prensa diciendo que no porque no, por ser oposición misma». «Esa es la tensión que hay dentro del partido», dijo la vice de la UCR.

En tanto, la legisladora contó que no mantuvo un diálogo con el presidente de la UCR desde sus declaraciones y volvió a dejar en claro cuales son las posiciones dentro del radicalismo.

«La tensión que nosotros tenemos en los debates internos pasa por si el gobierno necesita una herramienta y uno se sienta a conversarla, no significa que seamos gobierno, significa que hemos entendido el mensaje que dio la ciudadanía en noviembre pasado», argumentó.

A su vez, precisó que hay «otra tendencia o algunos mensajes del presidente del partido» que van en un sentido contrario. «No sé a quien le habla, porque me parece que en determinados momentos hay una falla de lectura de la problemática Argentina», consideró.

«Veo un discurso más hacia adentro del radicalismo que hacia la demanda ciudadanía», subrayó la diputada mendocina.

Los dichos de la legisladora se dieron luego de que el presidente de la UCR dio una entrevista a un canal de streaming y expresó: «Tengo un amigo que mira a los radicales y ve que les putean a Alfonsín e ignoran al Congreso y me dice: ´che, los radicales parecen esos que te dicen tenés cinco minutos para sacarle la mano del culo a mi mujer , no?´».