Laboratorios privados podrían realizar la PCR adquiriendo el equipamiento necesario

Compartir

Linkedin Print

El Colegio de Bioquímicos de Formosa a través de un comunicado de prensa informó que los laboratorios privados de la provincia cuentan con la más alta tecnología y profesionales idóneos para realizar las pruebas que se requiera.

“Los laboratorios privados de la provincia de Formosa, queremos llevar tranquilidad a sus pacientes de que cuentan con la más alta tecnología de punta y con profesionales bioquímicos sumamente capacitados para la realización de todas las pruebas que las ciencias de hoy en día ofrecen”, señalaron.

Y continuaron diciendo que “en el caso particular de los servicios de biología molecular llevado a cabo por técnicas de PCR, los laboratorios privados de la provincia de Formosa hace mucho tiempo lo venimos realizando ya sea a través de alianzas estratégicas o por la conformación de redes de laboratorios con centros especializados en este campo, cumpliendo con estrictos protocolos y estándares de calidad en la toma, tratamiento y envío de las muestras requeridas para los diferentes análisis virológicos, parasitológicos, bacteriológicos, micológicos, oncológicos entre otros”.

“Los bioquímicos somos profesionales en capacitación permanente al ritmo de los avances de la ciencia y con un deber ético profesional puesto al servicio de nuestros pacientes, de los profesionales de salud y del estado para colaborar en todo lo que se requiera y que nuestra competencia así lo avala”, afirmaron.

Para finalizar, “desde el Colegio de Bioquímicos resaltamos que somos los bioquímicos quienes realizan los análisis para la detección de Covid-19 tanto en el Hospital de Alta Complejidad de Formosa, así como en todos los laboratorios del país que cuentan con el equipamiento para hacerlo, dado que nuestro título profesional es el habilitado para tal fin, y nuestra arraigada ética profesional no nos permite siquiera pensar en informar resultados que jamás realizamos”.

En diálogo con el Grupo de Medios TVO, el presidente del Colegio de Bioquímicos de Formosa, Naldo Palacio, detalló que “la prueba por PCR para diagnósticos de Covid-19, por disposición del Estado provincial solo se puede hacer en el Laboratorio de Biología Molecular del HAC”.

“Lo cual no implica que los bioquímicos de los laboratorios privados no estemos capacitados para poder realizar adquiriendo el equipamiento necesario”, señaló.

Asimismo explicó que “la PCR es una técnica que se utiliza para realizar varias pruebas, el COVID-19 es una de ellas”.

“Los laboratorios hasta hoy venimos brindando el servicio de pruebas que se hacen por PCR mediante alianzas estratégicas o trabajando en red con otros laboratorios del país, porque la cantidad de estudios que se hace con esta técnica es baja, por lo que traer el equipamiento necesario insume un costo elevado para un bajo uso”, aclaró el Bioquímico.

Compartir

Linkedin Print