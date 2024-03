LAF 2024: Boca, CEF, San Lorenzo y Estudiantes se quedaron con el primer punto

Terminaron los primeros encuentros de los cuartos de Final de la Liga Argentina Femenina 2024 que se jugaron entre jueves y sábado.

El jueves River recibió a San Lorenzo y fue victoria para las visitantes en cuatro sets. En la jornada del viernes, Boca venció a Villa Dora y CEF 5 ganó en sets corridos ante San José. El sábado para terminar de definir los primeros puntos de la serie, Sonder perdió ante Estudiantes como local en sets corridos.

Los semifinalistas se definirán entre el martes 26 y el jueves 28, en el caso de que haya tercer partido para desempatar.

Resultados Cuartos de Final

Jueves 21/3

River Plate 1-3 San Lorenzo (27-25, 20-25, 20-25, 11-25)

Viernes 22/3

Villa Dora 1-3 Boca Juniors (25-20, 25-19, 25-17, 14-25)

San José 0-3 CEF 5 (19-25, 13-25, 14-25)

Sábado 23/3

SONDER 0-3 Estudiantes de La Plata (21-25, 21-25, 24-26)

Fixture vuelta cuartos de final

Martes 26

20.30 hs Boca Juniors (1) vs Villa Dora (0)

21 hs CEF 5 (1) vs San José (0)

21 hs San Lorenzo (1) vs River Plate (0)

Miércoles 27

21 hs Estudiantes (1) vs SONDER (0)

20.30 hs Boca vs Villa Dora (Condicional)

21 hs CEF 5 vs San José (Condicional)

21 hs San Lorenzo vs River (Condicional)

Jueves 28

21 hs Estudiantes vs SONDER (Condicional)

Circuito Argentino: Amieva/Aveiro y Morillas/Morillas, campeones de la Etapa 11

Este domingo finalizó la Etapa 11 del Circuito Argentino con sede en Pacífico, Mendoza, y un festejo 100% local ya que en la rama masculina se consagraron Amieva y Aveiro, mientras que el femenino fue para Morillas/Morillas. La próxima etapa será en Baradero, Buenos Aires, del 28 al 31 de marzo.

Esta etapa contó con actividad durante tres días ya que el viernes se disputó la Qualy masculina que definió las duplas para las zonas del Main Draw que inició el sábado.

Este domingo se jugó desde los cuartos de final, instancia en la que Amieva/Aveiro vencieron a Carosio/Bueno y en semis dejaron en el camino a Barrionuevo/García. Por su parte, Salema/Lombardo le ganaron en cuartos a Sánchez/Scattareggia y en semi a Bastías/Iturralde para llegar una nueva final.

En la definición, los mendocinos resolvieron el partido 21-15 y 21-17 para llevarse el título en casa.

Entre las chicas, Morillas/Morillas le ganaron a Rodríguez/Lucero y Copier/Brzovic para llegar a la final en la que enfrentaron a las también mendocinas Torres/Torres, quienes sumaron victorias contra Sepúlveda/Tuliz y Lisa/Lisa para meterse en la final.

En la final, fue triunfo para Morillas/Morillas con parciales de 21-16 y 21-18 y el podio lo completaron Lisa/Lisa luego de un duro 2-1 ante Copier/Brzovic.