Desde Desarrollo Humano brindan recomendaciones para evitar mordeduras de serpientes

El doctor Alejandro Romero, jefe del Departamento de Control de Vectores y Zoonosis, señaló que “se hicieron recomendaciones porque a raíz de las altas temperaturas que estuvimos registrando en la provincia, tanto en el interior como en Capital, además de las lluvias, las serpientes, muchas veces, se acercan a las casas y hubo alerta de la población en ese sentido”.

Indicó que “lo primero y principal es evitar manipularlas y en caso de que sean ejemplares grandes no hay que matarlas porque sabemos que contribuyen al equilibrio del ecosistema, consumiendo otros animales como por ejemplo, los roedores que son dañinos y transmiten enfermedades”.

Se aconseja “comunicarse al 911 y dar aviso a la Policía Ecológica porque ellos tienen personal entrenado y capacitado para poder manipularlas”, ya que “lo que se busca es poder restituirlas a su hábitat”.

“Las recomendaciones están orientadas a la prevención. No manipular los animales aunque parezcan muertos, porque pueden estar vivos y ocasionar un accidente. No introducir las manos o los pies en agujeros o huecos de los árboles, cuevas o madrigueras”, precisó.

Además, “en casos en los que haya que introducirse en zonas de monte o pastos altos, se sugiere el uso de botas de caña alta o borcegos, puesto que las serpientes tienden a morder en las partes bajas, sobre todo en lo que son las piernas o los pies”.

También sumó otros consejos como “mantener el pasto corto alrededor del domicilio, al igual que el peridomicilio limpio, libre de materia orgánica, porque eso atrae a los roedores que, a su vez, son el principal alimento de las serpientes”.

En el caso de una mordedura, remarcó que “se aconseja mantener la calma y concurrir lo más rápido posible al centro de salud u hospital para recibir la atención correspondiente; no realizar incisiones en la herida ni torniquetes porque todo eso puede contribuir a agravar la situación”.