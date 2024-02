Lali Espósito «disciplinó a latigazos»a Fito Páez en medio de un show

Después de una semana intensa, Lali Espósito participó de una fiesta de disfraces en la que decidió divertirse junto a un grupo de artistas, frente al público que asistió para verlos en acción. El evento ocurrió el sábado pasado con motivo de la edición Carnaval, organizada por Alejandro Ros en Deseo, en la ciudad de Buenos Aires. De ese modo, la intérprete de “Quiénes son” se dio cita junto a otros músicos como Fito Páez y Juliana Gattas. La consigna de la fiesta era ir disfrazado y de ese modo todos los presentes eligieron diferentes atuendos para la ocasión.

Uno de los shows más esperados fue el del rosarino, quien se ubicó en el escenario frente a su piano, enfundado en un traje completamente negro, y con un look muy diferente al que se lo suele ver. Con el pelo tirante peinado hacia atrás, con la frente despejada y los ojos cubiertos con un antifaz al tono, se dispuso a tocar algunas de sus canciones más populares para hacer bailar al público. Pero el suceso de la noche fue cuando Lali subió al escenario durante el show del intérprete de “El Amor después del amor” y protagonizó junto al músico uno de los momentos más memorables.

La exCasi Ángeles apareció con una peluca negra con rulos y un vestido de charol corto de color rojo, con unas botas hasta la rodilla en el mismo tono. Con un látigo en la mano, Lali se subió encima de Fito, quien se arrodilló en el piso. Simulando una escena de dominación, la actriz bailó con movimientos sensuales mientras con la otra mano sostenía el micrófono para cantar “Disciplina”.

“De rodillas, pidiéndome una lección, sabes que dominarte es mi motivación. Al suelo y dame cien, quiero verte trabajar así. Y cuando no puedas más, tal vez te conceda piedad. Animate y verás cómo dopamina voy a liberar, cada fantasía, baby. Un aprendiz ejemplar Siempre te pide más. Disciplina”, entonó frente a los espectadores que los ovacionaron y estallaron de alegría por ver a los dos artistas divertirse sobre las tablas. Cuando Fito se puso de pie se dieron un beso en la boca para sellar la interpretación.

El video de inmediato se volvió viral en X (exTwitter) y las publicaciones de los usuarios que estaban presenten se llenaron de comentarios de todo tipo. “No entiendo bien qué onda con la fiesta, pero que locura hermosa el tener a un Fito Páez a los pies de una reina llamada Lali Espósito”, “En la vida pensé que vería a Fito Páez siendo sometido por Lali Espósito”, “Imágenes surrealistas. El mimísimo Fito Paez sodomizado por Lali en una fiesta de disfraces. No creí tener vida para ver algo así”, fueron algunas de las declaraciones de los fans de Lali y del autor de “Dos días en la vida”.

Quien no se perdió parte de la fiesta, aunque desde abajo del escenario, fue el novio de Lali, Pedro Rosemblat. El periodista del ciclo Gelatina también compartió algunas imágenes del encuentro y de esta escena en particular en sus historias de Instagram. Con una mención a los artistas, Pepe disfrutó de ver a su novia. Cabe destacar que a raíz de la tensa pelea que vivió la actriz con el presidente Javier Milei, días atrás, numerosos artistas salieron a brindarle su apoyo, y entre ellos Rosemblat lo hizo también en varias oportunidades.

Con el estilo que lo caracteriza, el conductor apeló al humor para dirigirse al Mandatario. “Javier, te entiendo hermano. Yo también estoy obsesionado con Lali. Y hago las mismas boludeces que vos. Miro lo que hace, estoy atento de lo que dice, me preguntan sobre cualquier cosa y hablo de ella, de los gobernadores y hablo de Lali, de la paritaria y hablo de Lali. Entiendo que la estabilidad mental no es virtud que te haya sido asignada, y por eso tus obsesiones te sacuden el avispero y se nota”, expresó en su mensaje de apoyo a Lali.