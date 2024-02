Beatriz Olave festejó su cumpleaños acompañada por el amor de su familia

Ayer fue un día de amor y unión familiar para Beatriz Olave, se reunió desde temprano con sus hijos y nietos, en un almuerzo familiar. Teleshow habló con Romina, una de las sobrinas de la mamá de Rodrigo y contó como empezó el día su tía: “Se juntaron en lo de mi primo Flavio (el otro hijo de Beatriz) a almorzar, muy tranqui, y también con Ulises y los niños. Yo justo no estaba en Córdoba, pero estaba muy tranquila. Anoche hablé con ella casualmente por lo que pasó con el nene de Alejandra Romero, estaba en shock también, como yo y como todos. Le escribí por Instagram para darle mis condolencias en nombre de toda la familia, me pidió mi tía que le escribiera a Ale, realmente estoy sin palabras, todo esto es muy doloroso. Con respecto a mi tía como siempre le digo, que yo la admiro por la fortaleza y la fuerza que tiene siempre para estar de pie, para seguir peleándole a la vida. Y lo más importante es que está mejor de salud, porque ella venía un poco complicada, le costaba un poco caminar por el nervio ciático, pero por suerte en el día de su cumple me dijo que estaba contenta, porque de a poco se está recuperando con la ayuda de los médicos, y que se siente mucho mejor”, nos relató Romina, una de las sobrinas de Betty.

Beatriz Olave cumplió años rodeada de sus amores, una mujer apasionada, guiada por la mano de Dios para criar a sus hijos más allá de todas las dificultades que tuvo que atravesar a lo largo de toda su vida. Pudo verlo feliz y exitoso a El Potro, recorriendo los escenarios que jamás hubiera imaginado y también disfruta de verlo a Ulises cuando una multitud lo aplaude y le hace una reverencia cada vez que termina de actuar. “Es una decisión tomada de mi hijo para poder ser feliz en su vida, después de haber trabajado tanto… 23 años en los escenarios y hoy necesita ser una persona como todas. El sueño de él es formar una familia, tener una mujer al lado, estar con su hija y lo que más necesita es el amor”, declaró la mamá del artista de 37 años, cuando el cantante dio su primer paso al costado por no sentirse bien para continuar con el ritmo de trabajo y poder así también lograr su recuperación de las adicciones que él mismo confesó padecer.

Sin dudas una mujer guerrera, luchadora, golpeada por la tragedia, que enfrentó la fatalidad, y se marcó en su piel el nombre de Rodrigo para defenderlo de todas las versiones que daban sobre su vida, desde excesos, mujeres, hijos no reconocidos. Sacó fuerzas y más valor para hablar cara a cara con ex amigos de su querido Ro, con el periodismo, y con los propios colegas del cantante cordobés, que lo también en un momento lo criticaron.

Como una horrible jugada del destino, ayer falleció el hijo de Alejandra Romero, una de los amores de su hijo Rodrigo, todos los que la rodean empezaron a recordar ese día fatal donde el cantante se despidió de su familia y de su público. Beatriz no tenía consuelo. “La mamá del cuarteto” como la llaman dulcemente para acariciarla con el recuerdo del Potro, seguramente se fundirá muy pronto en un abrazo con Alejandra, por la muerte de Jaziel de tan solo 14 años.