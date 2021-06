Lanzaron campaña solidaria “Un ladrillo para Felipe”

Compartir

Linkedin Print

Solidaridad no es compartir lo que sobra, es compartir lo que tenes. Aunque trillada, la frase no deja de rescatar la esencia de un acto muy arraigado entre los formoseños, y que, muchas veces, pone de manifiesto la grandeza afectiva de la gente que habita esta parte del planeta. Lo que está ocurriendo en Ibarreta lo corrobora.

“Un ladrillo para Felipe”, se llama una campaña solidaria organizada por dos artistas de la música de este pueblo formoseño, cuyo objetivo es recaudar materiales de construcción, dinero y todo lo que se considere de valor, para que el destinatario del emprendimiento pueda vivir en un ambiente que lo proteja y lo dignifique, más allá de su condición económica.

La movida está muy difundida en Facebook, la respuesta superó ampliamente las expectativas trazadas por los amigos de Felipe para construirle el hogar al vecino de Ibarreta, y provino de lugares tan lejanos, como de personas completamente desconocidas.

Felipe es un adulto que padece problemas de salud, específicamente, en su sistema motriz, vive en una casa muy precaria con paredes de chapas entre abiertas. “Visitándolo en varias oportunidades me comentó el sufrimiento que padece en los días de frío y noches de lluvias, a tal punto que se le mojan todas sus pertenencias, su colchón, y todo lo que quede a merced del agua”, describió uno de los mentores de la iniciativa.

“Sé que estamos atravesando tiempos difíciles con esta pandemia, pero con la solidaridad vamos a lograr ayudar a quienes nos necesitan”, reflexiona. “Hoy, mediante este medio, quiero invitarlos a sumarse a esta campaña, a esta iniciativa, en víspera de los cien años de nuestro querido pueblo, que culmina el día de su aniversario”, cuenta.

Y determina: “Decinos dónde pasar a recolectar tu donación y ahí estaremos. Sé que lo vamos a lograr, y que Dios los bendecirá a cada uno. Por cualquier donación contáctate al 3705044635”, define.

“La respuesta que estamos obteniendo es maravillosa, y ya estamos sentando las bases para que Felipe pueda cambiar su vida, habitando una casa segura y cómoda”, reveló.

“Hay gente de todas partes ayudando; hace unos días recibimos cinco mil pesos desde el extremo sur del país, alguien completamente desconocido ayudando con su aporte generoso; también llamen para donar ladrillos, materiales de construcción, pequeños electrodomésticos”, agregó.

“Al final del emprendimiento, daremos a conocer el listado de las donaciones, y a su tiempo, fotos de la nueva casa de Felipe”, dijo, muy comprometido.

Compartir

Linkedin Print