Lapidaria respuesta de Ricardo Montaner a Mercedes Morán luego de que la actriz criticara a su familia

La artista reveló en Twitter que le aburría ver a la familia en el reality La Voz Argentina. El cantante le respondió con un mensaje contundente.

Ricardo Montaner es muy activo en las redes sociales y suele estar atento a las diversas opiniones que dan las personas sobre su participación y la de sus hijos, Mau y Ricky, en La Voz Argentina, el exitoso reality conducido por Marley por la pantalla de Telefe.

“Me aburre la familia”, escribió Mercedes Morán en referencia a los Montaner, en su cuenta oficial de Twitter. “Tenés un control con 600 canales”, le respondió una usuaria. “Por eso…”, agregó Ricardo. Otra mujer le dijo a la actriz: “No lo mires”. Y el artista recordó una frase de un popular poema de Neruda: “Eso digo yo…. es tan corto el amor y tan largo el olvido”.

Pero la cuestión no terminó ahí. El intérprete de “Me va a extrañar” le escribió un contundente mensaje a Morán: “Y pensar que toda la familia que te aburre, se junta para verte actuar y admirarte. El otro día hablaba con Marlene (su mujer) del carácter que le pones a todos tus personajes, tu impronta y calidad me hacen imposible pensar que eres la misma que nos corresponde de esa manera. Dios te pague”.

Recientemente, Ricardo aprovechó una pausa entre tantas audiciones para cantar uno de sus hits, “Bésame”. Soledad Pastorutti, Mau y Ricky y Lali Espósito lo escucharon atentamente. Su hijo Ricky sorprendió

a todos al revelar que el tema tenía otro nombre antes de que fuera publicado. “No decía ‘bésame’ en ningún lado”, agregó el joven, lo que obligó a su padre a contar la historia detrás de la canción. “Se llamaba ‘Mójame’”, explicó Montaner y se puso a interpretar la versión original, que consistía en cambiar un verbo que podía traer problemas: “Moja el torrente de ilusiones, mójame todas las pasiones…”, continuó el autor de “Déjame llorar”, recibiendo la aprobación inmediata de sus colegas.

¿Por qué la letra original no llegó a publicarse? El problema llegó en el estudio, cuando se disponía a registrar el tema con el productor Bebu Silvetti. “El no había oído la letra completa, y en esa época era medio fuerte, era como las de Mau y Ricky de hoy”, dijo el cantautor sobre este episodio ocurrido en 2001. Más precavido que escandalizado, el productor argentino objetó la palabra clave: “Chatito, esto no puede llamarse ‘Mójame’, ni decir ‘mojame’ por todos lados”, evocó Montaner el diálogo con Silvetti. En cinco minutos, el autor cambió la letra, la bautizó “Bésame” y así la publicó en su álbum Sueño repetido.

“Imagínate si arrancaba: ‘Mójame la boca…”, le mencionó Ricky, invitando a su padre a cantar la versión original. Montaner aceptó el convite y retomó la lírica donde la había dejado su hijo y reemplazando la palabra clave: “…con tu lágrima de risa. Mójame la luna y tapa el sol con el pulgar. Mójame el espacio este tu cuerpo y tu silueta. Y al mar más profundo mójale con tu humedad”. “¡No! Es re hot, Montaner”, se quejó Lali a los gritos, de pie en su silla. Luego, la protagonista de Sky Rojo terminó simulando un perreo apoyada en su escritorio y de espaldas a sus compañeros, quienes estallaban en carcajadas y ensayaban unos pasos. “Dios mío bendito, se fue al carajo todo”, concluyó Montaner.

