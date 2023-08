El ex-diputado nacional y actual secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Waldo Wolff, en su visita a la provincia de Formosa brindó una conferencia de prensa de cara a las PASO donde habló de diferentes temas entre ellos destacó la figura de Rodríguez Larreta en su gestión como Jefe de Gobierno y del mismo modo señaló que va a trasformar el país si llega a presidente, «con desarrollo productivo, inversión, trasformación y modernización, que son las cosas que necesita Argentina».

Estuvo acompañado por la pre candidata diputada Gabriela Neme y pre candidata a senadora en segundo lugar, Celeste Ruiz de Juntos por el Cambio.

Ante las reiteradas visitas que realizó en la provincia, expuso que «le tiene un enorme cariño» y destacó: «vengo a Formosa porque además de ser argentino soy un demócrata y nuestro espacio promueve y milita los valores de la libertad».

Al consultarle sobre la postura de que si gana un partido diferente al que gobierna la provincia, se van a destinar menos recursos, explicó que «las obras son con la plata de ustedes y le corresponde la parte que le toca de coparticipación, entonces, no hay que agradecer al Gobernador sino marcar lo que está mal, como la alternancia, perpetuarse en el poder tantos años, que no haya trabajo privado. Esto es algo que hay que reclamarle al gobierno de Insfrán y no hay anda que agradecer porque no hay nada más lindo para alguien que quiere hacer política, militar los valores de la democracia».

En este marco, el referente del PRO Nacional, sostuvo que el gobierno de Larreta «va ayudar a cada provincia a que se ponga de pie», con desarrollo e inversión. Por lo que primero necesitamos terminar con el regulamiento cambiario para que puedan invertir en Argentina.

«A los formoseños sé que le cuesta mucho este cambio, porque durante décadas escucharon que la Capital no quiere que le vaya bien a Formosa. Nosotros queremos que le vaya bien a todo el país, que en cada provincia haya más inversiones», resaltó y añadió que «Horacio Larreta es una persona que tiene una gestión moderna y vamos a trabajar en programa de desarrollo productivo como la conectividad».

Al referirse a los candidatos de Juntos por el Cambio señaló que si bien su propuesta es que gane Larreta, «pero si llegamos a perder la interna, al que gobierne le vamos a acompañar» y resaltó que «el que gana gobierna y el que no acompaña para ganarle al kirchnerismo».

Y reitero que acompaña a Larreta porque el único distrito que vio cambiar y transformarse es la Ciudad de Buenos Aires, «hizo a la capital más segura de América Latina, con 192 días de clases, las plazas y espacios públicos más lindo del país, urbanizó los barrios vulnerables, las villa de emergencia, hizo obras viales importantes.

«Trasformación y gestión y eso es lo que necesita Argentina», destacó.

Relacionado