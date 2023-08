Petri: »Formosa podría ser una de las provincias agrícola ganadera más importante del país»

El precandidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, Luis Petri visitó Formosa, en dialogo con el Grupo de Medios TVO habló de diferentes temas, entre ellos de la importancia que tiene que cada provincia pueda producir y generar empleo, dijo que Formosa podría ser una de las provincias agrícola ganadera más importante del país, al mismo tiempo que contó que uno de los pilares que tendrán en caso de que Bullrich llegue a la presidencia será el combate contra la inseguridad y el narcotráfico.

Petri comenzó diciendo «es importante que todas las provincias puedan producir, puedan tener trabajo privado y vivir con sueldos de calidad, que haya inversiones, desarrollo y que cada vez sea menor la dependencia de los ciudadanos al Estado y así podamos fomentar las potencialidades en cada provincia».

«Formosa tiene un suelo excepcional, podría ser una de las provincias agrícola ganadera más importante en el país, claramente hay condiciones macroeconómicas que afectan no solo a Formosa, sino que a todo el país, pero también hay que tomar medidas dentro de Formosa para garantizar que las inversiones y la producción llegue y que ese trabajo privado sea una realidad en Formosa y en todo el país», agregó.

Indicó también que «fundamentalmente lo que hay que hacer es poner orden para normalizar la economía y atacar los principales flagelos que tiene Argentina que están ligados a la inflación que nos golpea todos los días el bolsillo, todos los días somos un poco más pobres».

«La inflación es una maquina de generar pobreza, este gobierno nos esta ajustando con la inflación. Nos amenaza y asusta con la idea de que si llega a venir un gobierno diferente al de ellos llega el ajuste y debemos decirles que ya nos están ajustando», se explayó.

«Hoy tenemos 115 por ciento de inflación, en lo que va de la gestión de Sergio Massa y esto significa muchos argentinos más pobres, mas indigentes. Hay 18 millones de argentinos pobres en Argentina. Tenemos un país rico, pero empobrecido producto de las malas decisiones y de un Estado que crece, pero que no mejora los servicios y que ese crecimiento no va acompañado de la financiación para sostenerlo, entonces tiene que recurrir a la emisión monetaria y esto nos lleva siempre al mismo lugar, inflación descontrolada que la terminamos pagando los pobres», manifestó el mendocino.

«Creemos que tenemos que debemos ordenar la economía, tener un Banco Central independiente y que no sea el cajero automático del Poder Ejecutivo que salga a tapar sus desequilibrios financieros y tenemos que tener un Estado que como en toda familia argentina gaste lo que recauda, que tenga buenos servicios y de calidad», argumentó.

Inseguridad y narcotráfico

Por otra parte, indicó «debemos atacar fuertemente el flagelo de la inseguridad, tenemos que luchar también contra el narcotráfico en especial en las zonas de frontera para que la droga no ingrese en el país. Necesitamos que estas fronteras que hoy son porosas, tengan controles mas fuertes para no ingrese la cocaína, ni la marihuana de países limítrofes. Debemos recurrir al auxilio de las fuerzas federales como la Gendarmería, la Prefectura. Nosotros pensamos en incorporar en esta lucha contra el narcotráfico a las fuerzas armadas para que auxilien a las fuerzas federales en el combate del narcotráfico en las diferentes zonas calientes del país».

Por último y a modo de mensaje expresó, “le pedimos a los formoseños que no bajen los brazos, nuestro enemigo es la resignación y la desesperanza y tenemos que saber que si Argentina se ordena, si hay un liderazgo de convicción como el que tiene Patricia Bullrich vamos a enderezar el país, tendremos un país normal que apueste a la producción, la generación de trabajo y fundamentalmente donde haya paz y exportemos nuestras manufacturas, productos primarios y servicios, pero que dejemos de exportar a nuestros hijos que es lo que está ocurriendo actualmente. Nosotros trabajaremos por eso, sabemos que no vamos a fracasar porque solo fracasan los pueblos que se dan por vencidos y nosotros no lo haremos».