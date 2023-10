Las autoridades de Los Ángeles no pudieron confirmar de qué murió Matthew Perry

La comunidad del entretenimiento y los fanáticos de todo el mundo continúan en estado de conmoción tras la trágica e inesperada muerte del reconocido actor Matthew Perry, famoso por su papel de Chandler Bing en la icónica serie “Friends”. Perry falleció el sábado a los 54 años en su hogar en Pacific Palisades, Los Ángeles. Aunque las circunstancias de su muerte aún no están claras, los primeros informes sugieren que fue encontrado inconsciente en un jacuzzi en su residencia.

Las autoridades han confirmado en las últimas horas que los resultados iniciales de la autopsia de Perry no son concluyentes, y se requieren pruebas toxicológicas adicionales antes de que se pueda determinar la causa exacta de su fallecimiento. El médico forense del condado de Los Ángeles informó que la causa de la muerte ha sido “aplazada” y que se necesita más investigación. Aunque se espera que los resultados definitivos no se publiquen hasta dentro de varias semanas, el cuerpo de Perry está listo para ser entregado a su familia.

Perry se unió al elenco de “Friends” a los 24 años. Su interpretación de Chandler Bing fue lo que lo catapultó a la fama y lo convirtió en uno de los actores más queridos en todo el mundo. La serie, que se emitió durante diez temporadas desde 1994 hasta 2004, sigue siendo un referente en la cultura pop y tiene una base de seguidores apasionados en todo el mundo. Con las nuevas generaciones descubriéndolo año a año gracias a los servicios de steaming.

A pesar de su éxito en la pantalla, Perry enfrentó batallas personales y luchó contra la adicción a los analgésicos y al alcohol durante muchos años. En 2016, confesó en una entrevista que no podía recordar tres años de filmación de “Friends” debido a su consumo de drogas y alcohol.

En su autobiografía, publicada en 2022, Perry reveló detalles impactantes de su lucha contra la adicción.En una de las entradas del libro reconoció que llegó a tomar 55 pastillas de Vicodin al día, combinadas con alcohol y Xanax. “Cuando eres drogadicto, todo son matemáticas. No lo hacía para sentirme colocado o para sentirme bien. Solo quería sentarme en mi sofá, tomarme cinco Vicodin y ver una película. Eso era el paraíso para mí. Ya no lo es”, escribió en su libro.

Su batalla contra la adicción lo llevó a gastar millones de dólares en tratamientos y a asistir a miles de reuniones de Alcohólicos Anónimos. A pesar de los obstáculos, Perry logró sobrevivir y mantenerse sobrio durante largos períodos.

La noticia de su muerte ha dejado a sus compañeros de “Friends” y a la comunidad de Hollywood en estado de shock. Hasta el momento, ninguno de sus cinco compañeros de reparto en la serie ha reaccionado en las redes sociales, cosa que sorprendió a los fanáticos. Se especula que harán un comunicado en conjunto.

La División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles está llevando a cabo la investigación de la muerte de Perry, aunque hasta el momento no se sospecha de juego sucio. Los detalles sobre las circunstancias exactas de su muerte aún no se han revelado.

La incertidumbre sobre las causas de su fallecimiento solo aumenta la conmoción y el pesar entre sus seguidores y colegas. La espera de los resultados toxicológicos es crucial para arrojar luz sobre este misterio que rodea la muerte de una estrella que dejó un legado imborrable en la televisión y el cine.