Mató a su novia, la enterró en un contrapiso de su casa y le confesó el crimen a su inquilino

“Maté a mi novia”, le advirtió Gerardo Martín Landriel a su inquilino antes de entregarle las llaves de la casa que le había alquilado, en Isidro Casanova, en el partido de La Matanza. La confesión dio paso a un macabro hallazgo: el hombre de 51 años había enterrado a la mujer debajo de un contrapiso de la propiedad ubicada sobre la calle Codarco al 5400, indicaron fuentes del caso a Infobae. Ocurrió este domingo.

Luego de contar con frialdad lo que había hecho, Landriel escapó. Sin embargo, el inquilino, identificado como C.P.A., realizó de inmediato la denuncia en la comisaría de la zona. El fiscal Claudio Fornaro le dio urgente intervención a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza, quienes junto a oficiales de la Estación Departamental del mismo distrito, comenzaron la búsqueda del femicida.

Los agentes pudieron averiguar que la intención del prófugo era viajar al interior del país para luego huir a Paraguay. Landriel no llegó muy lejos: fue detenido en la rotonda de San Justo, ubicada sobre la ruta nacional 3, cuando intentaba abordar un micro.

Mientras tanto, los peritos de Policía Científica retiraban el cuerpo que había sido enterrado. “Las imágenes son muy fuertes”, advirtió un investigador a este medio sobre la escena. La mujer de entre 40 y 45 años, estaba debajo del contrapiso de la habitación, en el interior de un bolso de tela. Los investigadores creen saber su identidad, pero aún no fue confirmada.

Los forenses notaron que la víctima tenía múltiples golpes y signos de haber sido ahorcada, singularidades que confirmaron los resultados preliminares de la autopsia. En cuanto Landriel, las fuentes indicaron que no poseía antecedentes por violencia de género.

Vecinos de la pareja declararon que durante la noche se escuchó una fuerte discusión entre el femicida y su pareja. Los testigos dijeron haber escuchado a la mujer amenazar a su novio con “traer gente de la villa a prenderle fuego la casa”. A esa frase le siguió “un terrible silencio”, añadieron las fuentes.

El detenido, imputado por el delito de “homicidio agravado”, que prevé una pena de prisión perpetua, será indagado este mediodía por el fiscal Fornaro.

En tanto, otros dos femicidios se registraron en las últimas horas. Uno de ellos, en Villa Dolores, en Córdoba, donde una mujer de 47 años fue hallada asesinada en su casa. Por el crimen fue apresada su pareja, que presentaba un corte de arma blanca en el cuello. Lo mismo ocurrió en Allen, Río Negro, donde fue asesinada otra mujer de 30 años, madre de dos chicos.

Días atrás, Carina Barrios, una adolescente de 15 años, fue víctima de femicidio, en la localidad neuquina de Buta Ranquil. Los resultados preliminares de la autopsia a su cuerpo, a los que accedió Infobae, indicaron que la joven fue víctima de “múltiples heridas en varias partes del cuerpo”. No fue lo único. De acuerdo con los exámenes forenses, la herida mortal fue un cuchillazo que el asesino le asestó en el cuello.

Por el crimen fue detenido su exnovio, un joven de 19 años identificado como Maicol Tapia, fue detenido como sospechoso del femicidio. La fiscal del caso Natalia Rivera y el fiscal jefe Fernando Fuentes lo acusaron de femicidio triplemente calificado por el vínculo, por mediar violencia de género y por alevosía y pidieron que permanezca detenido con prisión preventiva, mientras se desarrolla la investigación. Solicitaron que esté bajo arresto durante al menos seis meses más, durante ka audiencia de formulación de cargos en su contra, que se realizó en la ciudad de Chos Malal.

El imputado tuvo la oportunidad de hablar pero se abstuvo. La familia de la adolescente, por su parte, escuchó a través de Zoom todo el horror que habría padecido la adolescente, según pudieron establecer el Ministerio Público Fiscal y la Policía Provincial.

Lo que saben hasta ahora los investigadores es que el acusado presuntamente cometió el femicidio de Carina entre las 2 y las 3.30 de la madrugada del jueves pasado. Para lograr su objetivo, presumen que hubo un alto grado de premeditación. Al parecer, Tapia Ingresó al domicilio de la víctima, mientras ella estaba sola, debido a que su hermano y su padre habían salido a prestar ayuda en un incendio que se originó en una chacra cercana, propiedad de unos familiares.