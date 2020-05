Las confesiones de Fede Bal y su primera novia, Stephanie Demner

Compartir

Linkedin Print

Stephanie Demner estaba pasando la noche con su novio, el tenista Guido Pella, con quien cumple la cuarentena, cuando se vio sorprendida por un llamado. Del otro lado de la línea estaba Fede Bal. La comunicación telefónica tenía un motivo muy especial: el joven actor, tal como había anticipado, tiene pensado hablar con todas sus ex parejas a través de su programa radial, Late el viernes, por Radio Late. Y empezó por su primera novia: ¡sí, la modelo y el hijo de Carmen Barbieri fueron pareja!

“Tengo la necesidad de saber por qué me dejó. Yo no sé dejar, a mí me dejan. Tal vez puedo hacer algo para que me dejen, puede ser… Después vamos a hablar eso”, dijo Fede antes de comunicarse con Stephanie, como una especie de introducción a lo que se vendría.

Cuando la modelo atendió se mostró sorprendida por el llamado, después de mucho tiempo sin hablar con él. Pero rápidamente logró soltarse, dejando en claro de alguna manera que entre ellos existe una relación de confianza hace mucho tiempo.

“Te estoy llamando desde la radio. Soy Federico Bal, creo que soy tu primer beso”, le dijo el ahora conductor a la joven, sin problemas para romper el hielo. Ella confirmó el dato y contó que el hecho ocurrió cuando ella tenía 15 años y asistía al mismo colegio que Fede.

“Me acuerdo de la primera vez cuando te vi en la combi. No podía ser más lindo Buenos Aires en esa época… Tenías el flequillito rubio, muy chiquito, los ojos celestes y yo me perdí de amor. Te llamo porque quiero saber por qué no funcionó lo nuestro”, le dijo el conductor.

Stephanie recordó que empezaron a relacionarse porque viajaban juntos en la combi del colegio: “Vos eras más grande, eras el chico malo en ese momento. Ya eras famoso, había condimentos… Entonces como que tenías muy buenas cartas para jugar. No sé de qué hablábamos pero eras muy chamuyero. Me regalaste un CD de Eminem por mi cumpleaños”.

“¡Pero ella no lo aceptó porque tenía lenguaje fuerte!”, la interrumpió Fede. “Yo creo que te regalé un libro de Los Simpsons”, acotó Stephanie, aunque fede no lo recordaba.

Su primer beso fue, precisamente, en la combi. “Nos fuimos para atrás para que no nos vea el chofer. Hicimos ‘uno, dos, tres’ y listo”, reveló el actor, quien insistió a su entrevistada para que recordara el motivo de la ruptura.

“Terminamos porque yo era muy chiquita y nos dimos un piquito una vez. Después otro y después vos fuiste un poco desprolijo y como yo no quería chapar te chapaste a otra. Lo peor es que me rompió el corazón. Yo era chiquita, recién daba un besito por primera vez. Nos dimos un beso escondidos en la combi”, recordó la modelo.

Y luego agregó, entre risas: “Yo lo quise en serio. Después cuando se puso de novio ya éramos más grandes y lo llamaba para cagarlo a pedos, para reprobarle las novias. Nunca me gustaron sus novias”.

Ya sobre el final de la charla, siempre al aire, se sumó a la conversación Guido Pella, quien mantiene una muy buena relación con Fede Bal. Entre risas y comentarios cómplices, hablaron un poco sobre videojuegos -gran pasión de ambos- y asumieron el desafío de enfrentarse de manera online próximamente.