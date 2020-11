Las empresas confían en que en 2021 mejorarán las ventas y el nivel de rentabilidad

Compartir

La mayoría de las empresas argentinas proyectan para el próximo año una mejora en las ventas, en el nivel de rentabilidad y las inversiones, en base a los resultados de la Encuesta sobre Financiación e Inversión anual realizada por la firma de auditoría y consultoría internacional Ernst & Young Global (Ey).

Los resultados del relevamiento -en el que participaron más de un centenar de empresas de consumo, tecnología, industria, exportadores, comercios y bancos privados- fueron dados a conocer en el marco de la jornada inaugural del 41º Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

De cara al 2021, el 80% de los CEOs que participaron de la encuesta manifestó su confianza en que las ventas crecerán el próximo año; mientras que el 61% proyectó mejoras en la rentabilidad. En 2020, cuando apenas resta algo más de un mes para el cierre del año, la mayoría de las empresas dijeron que tuvieron resultados negativos tanto en términos de venta como rentabilidad.

Del total de las respuestas, solo alrededor del 30% de los CEOs dijeron que sus empresas tuvieron mejoras en sus ventas y en la rentabilidad; mientras que el 60% advirtió que ambos indicadores retrocedieron.

Al presentar el informe en la convención, que se realizó de manera virtual, el socio de Ey, Pablo de Gregorio, sostuvo que aunque “el impacto del 2020 fue muy fuerte, y las rentabilidades cayeron significativamente, también hubo ganadores y la pandemia expuso ciertos atributos como la importancia de la transformación digital en nuestro modelo de negocios. Los desafíos son muchísimos. Tanto de corto como de medio y largo plazo. Como profesionales de las finanzas tenemos que enfrentar la transformación digital, herramienta clave. Otro tema es la búsqueda de reducción de costos y mejora de la eficiencia permanente. Ser una compañía socialmente responsable y tener en cuenta el medio ambiente es otro desafío”, agregó de Gregorio.

El especialista subrayó que “mucha gente ha probado en esta pandemia el comercio electrónico. Tendencia que continuará después de la pandemia. Nos dimos cuenta de que era posible trabajar desde casa. Y reduciremos los viajes de negocios”.

Otro sector de buen resultado fue el de los agronegocios, dijo de Gregorio al acotar que “los precios alcanzan los mejores niveles de los últimos cinco años. “Necesitamos una fuerte inversión que genere empleo –sintetizó la moderadora, entre otras condiciones para el día después. Y la expectativa por la vacuna”, acotó el especialista.

En lo que respecta al nivel de endeudamiento de las empresas, el 49% de los CEOs dijo que creció en 2020, mientras que solo el 21% respondió que no tuvieron inconvenientes y que incluso pudieron reducirlo.

Respecto a los cambios previstos para 2021 en sus modelos de negocios, el 30% respondió que considera la posibilidad de sostener la modalidad de trabajo remoto de forma parcial; el 21% que realizará una mayor inversión en tecnología (conectividad, equipos, RRHH, etc.); el 16% que va a apostar a una mayor digitalización de procesos.

Del total de respuesta, el 15% de las empresa aún no tiene definida esta cuestión y planea en el corto plazo redefinir sus productos o servicios.

Sobre el tema infraestructura, el 42% dijo que la mayor parte de la inversión prevista para 2021 será destinada al rubro comunicaciones; yl el 26% a energía (electricidad y gas), entre otros ítems.

El informe estima que los sectores con mayor potencial de crecimiento para los próximos años serán los servicios (24%); agrobusiness (23%); energía (20%); media y telecomunicaciones (20%), seguidos de infraestructura (5%); e industria (2%).

Por último, en el plano estrictamente económico, el 30% de los CEOs dijo que resulta necesario poder contar con “plan económico sustentable” (30%), una política cambiaria que se estabilice (26%), y una reforma tributaria que estimule la inversión (17%), como principales medidas generales.

“Dependemos de un plan económico duradero, incentivos fiscales y moneda estable, y el futuro del día después debe ser un punto de inflexión para un crecimiento inclusivo y estable”, dijo de Gregorio durante la presentación de la encuesta.

“Los desafíos que tenemos por delante son muchísimos, tanto de corto como de mediano y largo plazo, y tenemos que enfrentar la transformación digital como herramienta clave, además de ser compañías socialmente responsables y tener en cuenta al medio ambiente, que es otro desafío”, concluyó de Gregorio.

