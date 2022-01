Compartir

El concejal capitalino Gerardo Piñeiro (UCR) habló con el Grupo de Medios TVO sobre el servicio de luz y agua que se brinda en la ciudad y pidió a las empresas prestarías que informen al respecto, así los vecinos podrán tener previsibilidad. «Las empresas de agua y luz deben informar sobre los servicios, así ponen en aviso a la gente», asintió.

«Estamos en uno de los momentos más calurosos que nos está dando el verano, atravesando una ola de calor donde el país no es ajeno», comenzó y agregó en cuanto a Formosa: «los cortes tendrían que haber sido programados para ponernos en sobre aviso a la sociedad, nada de esto ha pasado, lo que deja entrever que tenemos que acostumbrarnos a convivir con la ausencia de agua potable y energía eléctrica, es decir, con la mala calidad de los servicios porque cuando viene la luz viene en una constante sube y baja de tensión poniendo en riesgo los artefactos eléctricos que tenemos todos».

«Vivir en una situación donde nadie informa nada se hace cada vez más difícil, y verdaderamente nosotros tenemos previsto para los días que van a venir la posibilidad de solucionar estos cortes o no, o si se tiene que hacer un sistema programado para no colapsar el sistema se tiene que saber, hay que avisar a los vecinos para que tengan la previsibilidad del día a día, no podemos vivir de esta forma sin saber qué va a pasar», dejó en claro.

Aseveró el edil que «no todos los vecinos de la ciudad tienen cisternas en sus casas o un servicio de tanque elevado, entonces muchas veces las mangueras comunitarias son la solución al problema de los vecinos de barrios mas carenciados de la ciudad y es a ellos a quienes tenemos que darle la previsibilidad».

«Ante esta situación el Ente Regulador tendría que estar pidiendo un plan estratégico de cómo van a llevar la situación emergente de la ola de calor que se está dando extremada en el país a la cual no escapamos y que por las características de la región estamos teniendo mayor cantidad de calor, tendríamos que estar poniendo en aviso a la sociedad de cuidar el agua, la luz, de refrigerarnos de una forma distinta, algo hay que hacer», finalizó.

