Las exportaciones de 2019 fueron las de segundo mayor crecimiento en todo el país

La provincia de Formosa, durante el año 2019, tuvo exportaciones por un total de 80,2 millones de dólares, siendo así el valor nominal más bajo de toda la Argentina (representando apenas el 0,1% del total nacional).

Pese a ello, es de destacar que el crecimiento respecto al 2018 fue de un 78,5%, el segundo más alto de todo el país. Además, si se compara con 2016, Formosa también tiene el segundo crecimiento más alto a nivel nacional, con un alza del 109,9%.

Características de las exportaciones

Montos: las exportaciones totales de Formosa a nivel nominal son las más bajas de todo el país, siendo la única provincia argentina que no supera los 100 millones de dólares. Sin embargo, debe destacarse que en los últimos años fueron crecimiento de manera considerable.

Rubros: el 74,5% de las exportaciones de Formosa fueron de productos primarios; el 14,7% de manufacturas de origen agropecuario; el 1,9% de manufacturas de origen industrial; y el 8,9% de combustibles y energía.

Crecimientos: tal como se mencionó anteriormente, en la comparación 2019 frente a 2018, Formosa tuvo el segundo crecimiento más alto del país (y primero del NEA) con un 78,5%. Dicho ranking lo encabezan Neuquén (+192,4%).

Ahora bien, si se comparan los resultados con los de 2016, Formosa vuelve a tener el segundo incremento más alto del país (+109,9%).

Analizando por rubros en el plano regional: en lo correspondiente a los Productos Primarios (PP) Formosa exportó U$S 59,7 millones (8,6% del total regional), última en la región en montos nominales, pero la primera en crecimientos (+182,5% interanual 2019).

En las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), Formosa quedó última en la región (U$S 11,8 millones – 3,4% del total NEA), al igual que en las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) (U$S 1,5 millones – 0,9% del total regional). En el rubro de Combustible y Energía (CyE), por su parte, es líder en la región, con U$S 7,1 millones exportados (68,9% del total regional).

Principales destinos de las exportaciones formoseñas: el principal destino de las exportaciones de Formosa en 2019 fueron los países del ASEAN (nacionales del sudeste asiático como Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam) con el 16,7% del total; seguido por el Magreb y Egipto con 11,9%; y el Mercosur (11%).