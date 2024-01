Las increíbles vacaciones de Joaquín Furriel y su hija Eloísa, de 15 años, en Tailandia

Joaquín Furriel está instalado en Madrid (España) por motivos laborales: se encuentra grabando una serie y cuando finalice su participación -el rodaje tiene prevista una duración de siete meses- regresará a la Argentina para continuar con los proyectos que tiene por delante. Mientras tanto, aprovecha cada oportunidad que le sale: en las últimas semanas fue elegido por una importante marca para modelar sus exclusivos diseños.

Por otro lado, y solo mientras se encuentre de manera temporal en la capital española, mantiene una relación a distancia con Guillermina Valdes, con quien confirmó públicamente su amor en octubre pasado luego de algunos meses en la clandestinidad. Por caso, según reflejó el actor en sus redes sociales, la empresaria viajará a visitarlo durante el tiempo que esté trabajando en Europa y de esa forma extrañarse un poco menos.

El artista, además, aprovechó unos días libres para compartir y disfrutar de unas divertidas vacaciones con su hija Eloísa, de 15 años, fruto de su relación con la actriz Paola Krum. Así las cosas, el destino elegido por padre e hija fueron las paradisíacas playas de Tailandia. Además, recorrieron otras localidades del sudeste asiático.

La adolescente -que el próximo 9 de febrero cumple 16 años- fue quien compartió en sus redes sociales algunas postales del viaje que tuvo lugar en diciembre pasado. “Turistas más capos de las ruinas de Ayutthaya”, escribió por ese entonces Eloísa en su Instagram, cuenta que tiene abierta para que cualquiera pueda ver el contenido que publica. Allí, compartió un álbum de fotos sobre las distintas atracciones turísticas que recorrieron durante sus divertidas vacaciones.

Y en las últimas horas, la joven volvió a expresarse en sus redes sociales para revivir algunos de los recuerdos que compartió el mes pasado con su padre, quien le respondió a la distancia. “Algunas fotos de cuando pasamos por el paraíso con mi papá”, indicó Eloísa junto a las imágenes que tomaron durante su estadía en la provincia de Krabi.

Allí, padre e hija aprovecharon la oportunidad de refrescarse en el mar cristalino. Y entre todos los retratos que guardaron, tomaron sus encuentros con monos durante una caminata por la zona. Al ver la nueva publicación que hizo la adolescente, Furriel contestó con ternura desde Madrid. “El paraíso sos vos amor”, comentó el actor junto a tres corazones en el posteo que cosechó miles de me gusta y otros tantos mensajes.

Joaquín Furriel y Paola Krum comenzaron su relación en 2005, cuando compartieron elenco en la obra Sueño de una noche de verano en el Teatro San Martín. Tres años después, en febrero de 2008 se convirtieron en padres por primera vez con la llegada de Eloísa. En 2011-después de seis años juntos- los actores decidieron ponerle fin a su relación pero siempre priorizando el bienestar de su hija. Además, lo hicieron en buenos términos: por caso, mantienen un buen vínculo como expareja y padres de la adolescente.

Con sus casi 16 años, Eloísa ya tiene en claro, y se lo expresó a sus padres, lo que quiere para su futuro: quiere ser actriz. Y, además de asistir a un colegio con orientación artística, toma clases de canto, teatro y piano. En marzo de 2022, su madre contó que la adolescente canta “de manera espectacular. No es porque sea mi hija, pero yo canto y no le llego ni al dedo gordo del pie. Soy totalmente objetiva. Tiene un don para la música en general y además se ocupa de perfeccionarse estudiando”, contó por ese entonces Paola Krum.

“La dejaría que se dedique a la actuación porque veo que es su deseo y que lo disfruta muchísimo, pero hay que esperar un poquito más para verla porque está estudiando un montón y me parece que es un momento de enriquecimiento. Cuando empiece a trabajar está bueno que tenga la mayor cantidad de herramientas posibles para poder sentirse segura”, agregó la actriz al respecto.